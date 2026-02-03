Yıldız beklerken Svanberg şoku! Şahan Gökbakar Galatasaray yönetimini topa tuttu

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Ünlü komedyen ve koyu Galatasaray taraftarı Şahan Gökbakar, sarı-kırmızılı yönetimin transfer politikasına sosyal medya üzerinden adeta yaylım ateşi açtı. Gökbakar'ın hedefinde, gündeme gelen transfer isimleri ve izlenen strateji vardı.

SESSİZ KALMADI!

Galatasaray'ın transfer gündemini yakından takip eden Şahan Gökbakar, çıtayı gökyüzüne çıkardıktan sonra rotanın daha düşük profilli isimlere kırılmasına sessiz kalmadı. Paylaştığı listede Fabian Ruiz, Hakan Çalhanoğlu, Ederson, Fofana, Mandela Keita, Ugarte ve Frattesi gibi dünya yıldızlarının isimlerini sıralayan ünlü komedyen, yönetime sitem dolu bir soru yöneltti.

"BU MU YAPACAĞINIZ İŞ?"

Gökbakar, taraftarın beklentisi bu kadar yüksekken Wolfsburg forması giyen Svanberg isminin gündeme gelmesine tepki gösterdi. Oyuncunun istatistiklerine dikkat çeken Gökbakar, şu sert ifadeleri kullandı:

"Bunlardan gelip Wolfsburg yedeği Svanberg mi... Adamın 11 oynadığı hiçbir maçta Wolfsburg kazanmamış... Bu mu yapacağınız iş?"

SOSYAL MEDYADAN DAHA ÖNCE DE PAYLAŞMIŞTI!

Şahan Gökbakar, sarı-kırmızılı takımın transferden sorumlu yöneticisi Abdullah Kavukçu için bir çok paylaşım da bulunurken, yanlış transfer politikasını eleştirip kaybedilen bir maçın ardından sorumlu olarak belirlemişti.