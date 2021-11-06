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Asgari ücretin ne kadar olduğunu bilmeyen Bahar Candan, Nihat Doğan’la birlikte ekonominin nabzını tuttu

06.11.2021 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun bir aradan sonra yeniden yayın hayatına başlayan Flash Tv’de yayınlanan Al Sana Haber programında ilginç anlar yaşandı. Programın yorumcularından biri olan Bahar Candan, "Bir aile 3 bin TL ile nasıl geçinir?" sorusuna verdiği cevapla yine adından söz ettirdi. Asgari ücretin ne kadar olduğunu dahi bilmeyen Candan, "Dolarla bir şey almayın" dedi.

Yayın hayatına yeni başlayan Flash TV'de yayınlanan Al Sana Haber programında ilginç anlar yaşandı. Moderatörlüğünü Seyhan Soylu'nun yaptığı programda yorumculardan Nihat Doğan, Bahar Candan'a bir ailenin asgari ücretle nasıl geçinebileceğini sordu.

Seyhan Soylu’nun moderatörlüğünü yaptığı, Ebru Polat, Nihat Doğan, Tuğba Ekinci ve Bahar Candan gibi ünlülerin yer aldığı “Al Sana Haber” isimli programda ekonomiye dair yapılan yorumlar, ekran başındakilere adeta “Bu duyduklarım doğru mu?“ diye sorgulattı.

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"DOLARLA BİR ŞEY ALMAYIN"

Nihat Doğan'ın "Bir aile 3 bin TL ile nasıl geçinir?" sorusu üzerine konuşan Bahar Candan, "Dolarla bir şey almayın, Türk malı alın. İthal ürünlerden uzak durun çünkü onların fiyatları şişiriliyor. Bir ürünün nerede nasıl yapıldığını araştırıp elinin altındaki malzemeleri idareli kullanacak. Ben asgari ücretin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Yerli malı yurdun malıdır" dedi.

Candan'ın sözünün üzerine konuşan şarkıcı Ebru Polat ise "Arkadaşlar asgari ücret 3 bin TL değil. 2 bin 840 TL" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Nihat Doğan Bahar Candan
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