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Ashley Cain'in bebeğine veda mesajı: Gülüşünü özledim

28.05.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayat arkadaşı Safiyya Vorajee ile birlikte birlikte büyük bir heyecanla bekledikleri Azaylia kavuştuktan sekiz ay sonra minik kızlarını toprağa vermek zorunda kalan Ashley Cain'in cenaze töreninde gözyaşları içinde yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Ashley Cain'in bebeğine veda mesajı: Gülüşünü özledim

Eski futbolcu ve TV ünlüsü Ashley Cain ile eşi Safiyya Vorajee, sekiz aylıkken, löseminin nadir rastlanan bir türüne yakalanan ve mücadelesini kaybeden kızları Azaylia'yı yürek burkan bir törenle toprağa verdi. Minik Azaylia, geçtiğimiz hafta Aslan Kral temalı bir törenle son yolculuğuna uğurladı. Cain'in, kızı Azaylia'nın cenaze töreninde, gözyaşları içinde yaptığı konuşma da ortaya çıktı.

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SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Ashley Cain, kızının cenaze törenindeki konuşmasını Instagram sayfasında paylaştı. Ashley Cain konuşmasına "Her zaman biraz ünlü olduğumu düşünürdüm. Fakat Azaylia dünyaya geldi ve beni tamamen değiştirdi" sözleriyle başladı.

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'ONUN ÖYKÜSÜ ÖZELDİ'

Sonra da şunları söyledi: "Şöyle düşünüyorum: Bir çocuk sahibi olduktan sonra, bir ebeveyn olarak bazı önyargılara sahip olabilirsiniz. Ama sanırım, kendi adıma, sevgilim adına, arkadaşlarım, ailem adına ve bizim hikayemizi takip eden herkes adına kızım Azaylia Diamond'ın öyküsünün özel olduğunu söylemem yanlış olmaz."

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O GÜNÜ ANLATTI

"Güzel, güçlü, cesur ve çok ilham verici. Kızım hayatıma girdikten sonra her şey tamamen değişti. O benim hayatımı değiştirdi, hayatımı kurtardı, hayatıma anlam kattı" diyen Ashley Cain, bir bebek sahibi olacağını öğrendiğinde neler hissettiğini ve neler yaptığını şöyle anlattı:"Kardeşimi aradığımı hatırlıyorum. Aslında her iki kardeşimi de aradım. Matty'ye (kardeşi) yeniden amca olacağını söyledim. Ve o bana dedi ki" Biliyor musun, sen de". Cain, o anda erkek kardeşinin de yakında bir bebek sahibi olacağını öğrendiğini anlattı. Sonuçta iki kardeşin de birer kız bebekleri dünyaya geldi.

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SIK SIK GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Konuşması sırasında sık sık gözyaşlarına boğulan Caine "Bir kız çocuk sahibi olmak, benim için gerçekten olduğum insanı göstermenin bir yoluydu. O bana kendisini sevmem için, kendisini öpmem için, onunla dans etmem için ya da onunla her ne yapmak istiyorsam onu yapmak için izin verdi" diye konuştu.

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NADİR RASTLANAN BİR TÜR

Ashley Cain, küçük kızının löseminin nadir rastlanan saldırgan bir türüne yakalandığını öğrendiğinde hissettiklerini de şöyle anlattı: "Hayatımın bu en yıkıcı haberini duyduğumda ne olduğunu anlamadım. O sırada hala hayatımızın en iyi günlerini yaşıyorduk." Cain, daha sonra da sözlerini gözyaşları içinde şöyle sürdürdü: "Onu öperdim, öperdim, öperdim. Onun saçlarının kokusunu özlüyorum, onun ayaklarını yüzüme koymayı özlüyorum, onunla dans etmeyi özlüyorum. Onunla her gün yaptığımız şeyleri yapmayı..." Cain, sekiz aylıkken hayata veda eden kızıyla ilgili olarak en çok özlediği ayrıntıyı da anlattı. Cain, Azaylia'nın tedavisi için hastanede oldukları dönemde çoğu gece onun yanında kaldığını anlattı. Sonrada "Sabah uyandığımda onun kocaman gülümsemesini görmeyi özledim."

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