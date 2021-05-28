Ashley Cain'in bebeğine veda mesajı: Gülüşünü özledim

Eski futbolcu ve TV ünlüsü Ashley Cain ile eşi Safiyya Vorajee, sekiz aylıkken, löseminin nadir rastlanan bir türüne yakalanan ve mücadelesini kaybeden kızları Azaylia'yı yürek burkan bir törenle toprağa verdi. Minik Azaylia, geçtiğimiz hafta Aslan Kral temalı bir törenle son yolculuğuna uğurladı. Cain'in, kızı Azaylia'nın cenaze töreninde, gözyaşları içinde yaptığı konuşma da ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Ashley Cain, kızının cenaze törenindeki konuşmasını Instagram sayfasında paylaştı. Ashley Cain konuşmasına "Her zaman biraz ünlü olduğumu düşünürdüm. Fakat Azaylia dünyaya geldi ve beni tamamen değiştirdi" sözleriyle başladı.

'ONUN ÖYKÜSÜ ÖZELDİ'

Sonra da şunları söyledi: "Şöyle düşünüyorum: Bir çocuk sahibi olduktan sonra, bir ebeveyn olarak bazı önyargılara sahip olabilirsiniz. Ama sanırım, kendi adıma, sevgilim adına, arkadaşlarım, ailem adına ve bizim hikayemizi takip eden herkes adına kızım Azaylia Diamond'ın öyküsünün özel olduğunu söylemem yanlış olmaz."

O GÜNÜ ANLATTI

"Güzel, güçlü, cesur ve çok ilham verici. Kızım hayatıma girdikten sonra her şey tamamen değişti. O benim hayatımı değiştirdi, hayatımı kurtardı, hayatıma anlam kattı" diyen Ashley Cain, bir bebek sahibi olacağını öğrendiğinde neler hissettiğini ve neler yaptığını şöyle anlattı:"Kardeşimi aradığımı hatırlıyorum. Aslında her iki kardeşimi de aradım. Matty'ye (kardeşi) yeniden amca olacağını söyledim. Ve o bana dedi ki" Biliyor musun, sen de". Cain, o anda erkek kardeşinin de yakında bir bebek sahibi olacağını öğrendiğini anlattı. Sonuçta iki kardeşin de birer kız bebekleri dünyaya geldi.