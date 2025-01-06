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Ashley Graham Altın Küre elbisesini mayıs ayında tasarlamış! Derin dekoltesiyle herkesin önüne geçti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.01.2025 14:52
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Büyük beden modeller arasında öncü olan Ashley Graham, Altın Küre'de siyahlar içinde boy gösterdi. Kırmızı halıda derin dekoltesiyle poz veren Graham oyuncuların önüne geçen tarzıyla adından söz ettirdi.

Ashley Graham Altın Küre elbisesini mayıs ayında tasarlamış! Derin dekoltesiyle herkesin önüne geçti

Büyük beden model Ashley Graham, Los Angeles'taki Beverly Hilton'da düzenlenen 2025 Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısında muhteşem görünüyordu.

Moda ikonu WWD'nin kırmızı halı sunuculuğunu üstlenen 37 yaşındaki model, gecede Bach Mai imzalı özel tasarımlı bir elbiseyle dikkat çekti.

Ashley, canlı yayına başlamadan önce şık bir şekilde poz verirken derin göğüs dekolteli elbisesi ile herkesin ilgisini çekti.

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Maxim tarafından dünyanın en seksi kadını seçilen Ashley Graham kıyafetini elmas küpeler ve bağcıklı topuklu ayakkabılarla tamamladı.

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Tören öncesinde Ashley, WWD'ye yaptığı açıklamada, elbisesinin mayıs ayında tasarlandığını ve onu giymek için doğru anı beklediğini söyledi.

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Siyah bir seçim yapmasına rağmen Ashley, "Birisi bariz ışıltının ya da beyaz ve siyahın dışına çıktığında ve gerçekten cesur bir renk seçimiyle bunun için gittiğinde takdir ediyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham
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