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  4. Demi Moore, Altın Küre'ye damga vurdu! İşte Golden Globes 2025'te ödül alanlar

Demi Moore, Altın Küre'ye damga vurdu! İşte Golden Globes 2025'te ödül alanlar

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.01.2025 08:01
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Bu yıl 82'ncisi düzenlenen Altın Küre’de kazananlar belli oldu. Oscar’ın habercisi sayılan Golden Globes 2025'te Demi Moore sözleriyle geceye damga vurdu. İşte Altın Küre'nin kazananları...

Demi Moore, Altın Küre'ye damga vurdu! İşte Golden Globes 2025'te ödül alanlar

ABD ve dünyanın farklı ülkelerinden sinema ve televizyon yapımlarının değerlendirildiği Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu. Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association) tarafından 1944'ten beri dağıtılan ve hem sinema hem de televizyon dalında ödüllerin verildiği Altın Küre töreninde sunuculuğunu ünlü komedyen Nikki Glaser yaptı.

Altın Küre Ödülleri'nin şıklık ve heyecan dolu gecesinde, Demi Moore en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. The Substance (Cevher) filmiyle ödül alan Moore, 45 yıl süren kariyerinde ilk kez bir oyunculuk ödülüne layık görüldü.

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Duygusal bir konuşma yapan Moore, “45 yıldır bu işi yapıyorum. Bu ödül hayatımda kazandığım ilk oyunculuk ödülü” dedi.

EN ÇOK ADAY GÖSTERİLEN FİLM

Emilia Pérez filmi 10 adaylıkla en çok aday gösterilen film oldu. İngilizce olmayan en iyi film ve Zoe Saldana ile en iyi yardımcı kadın oyuncu dallarında ödülü kazandı. "Bunun bir yarışma olduğunu biliyorum ama birbirimizi kutlamak için burada olmamız çok güzel" diyen Saldaña, ödülü kazandığı için minnet dolu olduğunu söyledi.

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İşte 82. Altın Küre Ödülleri’nde kazananlar

Sebastian Stan, A Different Man ve The Apprentice filmleriyle iki farklı dalda en iyi erkek oyuncu kategorisinde adaydı, Stan bu ödülü A Different Man filmiyle kazandı.

Geçen yılın en çok ses getiren Netflix dizisi Baby Reindeer, en iyi mini dizi kategorisinde ödül kazandı.

Aynı dizide rol alan İngiliz oyuncu Jessica Gunning ise televizyon kategorisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldı.

İrlandalı aktör Colin Farrell, HBO'nun dizisi Penguen ile en iyi mini dizi kategorisinde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.

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GOLDEN GLOBAL KAZANANLARI

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (DİZİ)
Tadanobu Asano (Shogun)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (FİLM)
Zoe Saldana (Emilia Perez)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (FİLM)
Kieran Culkin (A Real Pain)

EN İYİ SENARYO
Peter Straughan (Conclave)

EN İYİ ERKEK OYUNCU (FİLM - MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)
Sebastian Stan (A Different Man)

EN İYİ KADIN OYUNCU (FİLM - MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)
Demi Moore (The Substance)

EN İYİ KADIN OYUNCU - MİNİ DİZİ/TV FİLMİ
Jodie Foster (True Detective: Night Country)

EN İYİ ERKEK OYUNCU - MİNİ DİZİ/TV FİLMİ
Colin Farrell (The Penguin)

EN İYİ KADIN PERFORMANS (STAND-UP YA DA KOMEDİ)
Ali Wong – Single Lady

EN İYİ YÖNETMEN (FİLM)
Brady Corbet (The Brutalist)

EN İYİ ANİMASYON
Flow

Anahtar Kelimeler:
Altın Küre Ödülleri
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