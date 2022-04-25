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Ashley Graham banyoda göğüslerini elleriyle kapatarak poz verdi

25.04.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen Justin Ervin ile evli olan dünyanın ilk büyük beden modeli Ashley Graham doğumun ardından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Graham son olarak banyoda üstsüz şekilde paylaşım yaparak kıvrımlarını sergiledi.

Ashley Graham banyoda göğüslerini elleriyle kapatarak poz verdi

Fotoğrafçı Justin Erwin ile olan evliliğinden Isaac adında bir oğlu olan 34 yaşındaki Graham kısa süre önce Malachi ve Roman adını verdikleri ikiz erkek bebeklerini dünyaya getirdi. Büyük beden model olarak ünlenen Graham zamanının çoğunu bebekleriyle geçiriyor.

Annelik deneyimine dair paylaşımlar yapan Ashley Graham yine iddialı bir poza imza attı. Moda dünyasında sıfır beden kalıplarını yıkan model banyoda üstsüz şekilde poz vererek kıvrımlarını sergiledi.

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Doğumun ardından 3 ay geçtiğini belirten Graham paylaşımına "Merhaba, yeni karın. çok şey yaşadık. Teşekkür ederim" notunu düştü.

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Ashley Graham
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