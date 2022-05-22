Ashley Graham evde doğum sırasında ölümden döndü! "Bir hafta yürüyemedim"

Amerikalı model Ashley Graham, ocak ayında eşi Justin Ervin ile ikiz çocuk sahibi olmuştu. Evde doğum yaparken neredeyse ölecek olduğunu belirten 34 yaşındaki model, doğumunun detaylarını paylaştı.

Glamour dergisinde özel bir yazı yayınlayan Graham, 3 buçuk saat boyunca doğum sancısı çektiğini belirtti. Doğum esnasında herkesin kendisini sakin tutmaya çalıştığını belirten Graham, bir şeyler ters gittiğini anladığını ifade etti.

"HER YER KAPKARANLIKTI"

Doğum bittikten sonra bayıldığını ve birilerinin onu tokatlayarak uyandırmaya çalıştığını belirten Graham, “Karanlık ve yıldız gibi şeyler gördüm” dedi.



Çok fazla kanaması olduğunu fark ettiğini ve çok korktuğunu dile getiren model, ölüme çok yaklaştığını hissettiğini söyledi.

İkizlerin sağlığının yerinde olduğunu ama çok kan kaybettiğini belirten Graham “Bir hafta hiç yürüyemedim. Evden iki ay boyunca hiç çıkmadım” dedi.



