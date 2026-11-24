Güller ve Günahlar dizisiyle ekranda olan Cemre Baysel özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Beşiktaş'ın milli futbolcusu Emirhan Topçu ile yeni aşka yelken açan Baysel artık aşkını da gizlemiyor.

Son olarak sevgilisinin paylaşımıyla gündeme gelen Cemre Baysel iddialı pozlarıyla dikkat çekti.

Bordo rengin zarif ve iddialı duruşunu siyah dantel detaylarıyla buluşturan elbiseyle kamera karşısına geçen Cemre Baysel koltuğa sere serpe uzandı.

Oldukça feminen ve romantik bir görünüm sunan Baysel'in, omuzları açıkta bırakan kesimi ve göğüs dekoltesini çevreleyen siyah dantel işlemeleriyle dikkat çeken tarzına ve pozlarına sosyal medyada yorum yağdı.



Sosyal medyada "Çok güzelsin çok"," Emirhan çok şanslı", "Maşallah bu güzelliğine", "Harika görünüyorsun", "Çok seksi" yorumları yapıldı.