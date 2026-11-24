30 yılı aşkın süre rock ve metal dünyasında vokalist olarak yer Asena Özçetin'den acı haber geldi.

Özçetin'in geçirdiği trafik kazası sonucu 53 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Müzisyenin vefatını ünlü şarkıcı Ogün Sanlısoy duyurdu. Sanslısoy, "Hani düet yapacaktık. İyi ki vardın, nur içinde şarkı söyle" ifadelerine yer verdi.

ASENA ÖZÇETİN KİMDİR?

Asena Özçetin, 1990'ların başında Ankara'da sahneye adım attı. 1991 yılında "Çizgi Ötesi" grubunu kurdu ve daha sonra "Hard Lines" adını alan bu grupla 1996 yılına kadar sahne aldı. Kariyeri boyunca "Karakedi", "Cats ve Ankara" merkezli epik metal grubu "Dragonborn"da baş vokalist olarak görev yaptı. "Karakedi" grubuyla Barışarock ve Rockİstanbul gibi büyük festivallerde dinleyiciyle buluştu. 2009 yılında yayımladığı "Uçurumlar Arasında" adlı solo albümünde kendi bestelerine yer verdi. "Yeter Ki Susma", "Bana Kalan", "Kadınlar Bayramı", "Son Sözüm" gibi şarkılarıyla tanındı.