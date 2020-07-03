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Ashley Graham kırmızı bikinisiyle olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 10:39 | Son Güncelleme

Kısa süre önce doğum yapar büyük beden model Ashley Graham kırmızı bikinili pozlarıyla gündem oldu.

Ashley Graham kırmızı bikinisiyle olay oldu

Büyük beden model Ashley Graham sosyal medyayı salladı. 32 yaşındaki model kırmızı bikinisiyle hamilelik sonrası vücudunu takipçileriyle paylaştı.

Yoga seanslarından birine sayfasında yer veren Graham bir süre sonra ise 11 milyon takipçisi için kırmızı bikinisiyle küçük bir dans anını paylaştı.
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Duştan yeni çıkmış gibi görünen Graham her zaman bedeniyle barışık ve tüm kadınların da barışık olması için sık sık paylaşımlarda bulunuyor.
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Graham karantina sürecinde gittiği Nebraska'daki evinden dönmemekte kararlı.
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Kocası Justin Ervin ve beş aylık oğulları Isaac ile koronavirüs salgınının başlangıcından beri bu evde vakit geçiriyorlar.

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