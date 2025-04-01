MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kızılcık Şerbeti'nin başrolü Doğukan Güngör'den boykot çağrısına destek!

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan boykot süreci devam ediyor. Üniversite öğrencilerinin başlattığı 2 Nisan'daki boykot çağrısına ünlü isimler destek verdi. Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusu Doğukan Güngör de boykot çağrısında bulundu.

Kızılcık Şerbeti'nin başrolü Doğukan Güngör'den boykot çağrısına destek!

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından başlayan boykot süreci büyüyerek devam ediyor. Özgür Özel'in başlattığı boykot çağrısını üniversite öğrencileri devam ettirmişti. Öğrenciler sosyal medyada Ramazan Bayramı sonrası 2 Nisan'da başlatacakları 'ekonomik boykot' kampanyasına destek istedi. Birçok siyasi isim boykot çağrısına destek verirken ünlü isimler de boykot çağrısında bulundu.

1200xauto

TRT dizisi Teşkilat'ın başrol oyuncusu Aybüke Pusat o isimlerden biri olmuştu. Güzel oyuncu, Instagram hesabından boykot çağrısında bulunmuştu.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN BAŞROLÜ DE DESTEK VERDİ

Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör de 2 Nisan'da yapılacak olan boykota destek verdi. Sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

GneC8v1aAAAzXis

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi! Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi!
Teşkilat'ın yıldızından ekonomik boykot çağrısıTeşkilat'ın yıldızından ekonomik boykot çağrısı

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu doğukan güngör
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İneklerini satıp ona yatırdılar, gazete eki ile hayatları değişti!

İneklerini satıp ona yatırdılar, gazete eki ile hayatları değişti!

Boykot tartışması gündem oldu! Bakan Bolat: "Maddi kaybı olan tazminat davası açabilir"

Boykot tartışması gündem oldu! Bakan Bolat: "Maddi kaybı olan tazminat davası açabilir"

İmamoğlu'nun eşi ve oğluna çirkin göndermeler yapmıştı! FETÖ tweetleri ortaya çıktı

İmamoğlu'nun eşi ve oğluna çirkin göndermeler yapmıştı! FETÖ tweetleri ortaya çıktı

İki partiyi birden geride bıraktı! Son seçim anketine damga vuran fark

İki partiyi birden geride bıraktı! Son seçim anketine damga vuran fark

CHP lideri Özgür Özel'den büyük çıkış! Vatandaşlara yarın için tüketimi durdurma çağrısı

CHP lideri Özgür Özel'den büyük çıkış! Vatandaşlara yarın için tüketimi durdurma çağrısı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.