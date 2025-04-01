Kızılcık Şerbeti'nin başrolü Doğukan Güngör'den boykot çağrısına destek!

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından başlayan boykot süreci büyüyerek devam ediyor. Özgür Özel'in başlattığı boykot çağrısını üniversite öğrencileri devam ettirmişti. Öğrenciler sosyal medyada Ramazan Bayramı sonrası 2 Nisan'da başlatacakları 'ekonomik boykot' kampanyasına destek istedi. Birçok siyasi isim boykot çağrısına destek verirken ünlü isimler de boykot çağrısında bulundu.

TRT dizisi Teşkilat'ın başrol oyuncusu Aybüke Pusat o isimlerden biri olmuştu. Güzel oyuncu, Instagram hesabından boykot çağrısında bulunmuştu.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN BAŞROLÜ DE DESTEK VERDİ

Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör de 2 Nisan'da yapılacak olan boykota destek verdi. Sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.