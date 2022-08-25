Ashley Graham yatakta sere serpe... Tamamen çıplak pozu olay oldu

Kıvrımlı model Ashley Graham yine sosyal medyayı salladı. Kadınlara her fırsatta bedenleriyle barışık olmaları gerektiğine dair tavsiyelerde bulunan güzel model çıplak halde yatağa uzanıp poz verdi.

Bedeninin bir kısmını yastıkla kapatan model hayranlarından pek çok yorum aldı. Eşiyle 12. evlilik yıl dönümü paylaşımından hemen sonra bu pozu veren Graham'a hayranları "Her zaman en iyisisin" yorumları yaptı.

Bedeni karşısında ne kadar pozitif olduğunu her fırsatta söyleyen modele beğeni yağdı.

