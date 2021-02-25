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Ashley Graham: Yorgunum, çıplağım ve yemek yiyorum

25.02.2021 14:20 | Son Güncelleme:
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Ashley Graham: Yorgunum, çıplağım ve yemek yiyorum

Büyük beden model Ashley Graham son paylaşımıyla gündem oldu. Graham Youtube videosunda herkes gibi olduğunu göstermek için doğal hallerini paylaştı.

Büyük beden model Ashley Graham son paylaşımlarıyla dikkat çekti. Moda dünyasında kıvrımlı model akımının öncülerinden olan Ashley Graham, ocak ayında oğlu Isaac'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı.

Graham anne olduktan sonra paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ashley Graham son çekiminde en doğal hallerini paylaşıp çeşitli yorumlar yaptı. Graham çıplak haldeki görüntüsüyle "Yorgunum, çıplağım ve yemek yiyorum' dedi.

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Ünlü model bronzlaştırıcı kremini tanıtmak için banyo aynasında kendini filme aldı. Graham "Çıplak oluyorum, duş alıyorum ve pul pul dökülüyorum. Hala koltuk altlarımı tıraş etmiyorum" gibi hallerini de anlattı.

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Ashley daha sonra ise koltuk altı bölgesinin yakın bir görüntüsünü paylaştı ve şöyle dedi: "Size koltuk altlarımı tıraş ettiğimi söylemeden neredeyse yatıyordum" dedi.

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Graham'ın bu detayları vermesi bazı takipçileri ise rahatsız etti.

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Anahtar Kelimeler:
youtube, Ashley Graham,
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