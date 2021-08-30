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Aşı karşıtlığıyla bilinen şarkıcı Marcus Birks, Covid-19'dan hayatını kaybetti

30.08.2021 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşı konusunda tereddütleri olduğunu söyleyen ve aşı karşıtlarını destekleyen paylaşımlar yapan ünlü şarkıcı Marcus Birks, Covid-19 yüzünden hayatını kaybetti. Eşi Lis Birks, Instagram'dan yaptığı paylaşımda Birks için "Özverili ve gururlu bir adamdı" ifadelerin kullandı.

Aşı karşıtlığıyla bilinen şarkıcı Marcus Birks, Covid-19'dan hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Marcus Birks, yakalandığı Covid-19 yüzünden hayatını kaybetti. 40 yaşındaki şarkıcı aşı karşıtlığı ile son aylarda ön plana çıkıyordu. Ünlü ismin ölümü hayranlarını yasa boğarken, sanatçının eşi Lis Birks, Instagram'dan yaptığı paylaşımda Birks için "Özverili ve gururlu bir adamdı" ifadelerin kullandı.

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Lis Birks mesajında "Bunu yazarken hissettiğim acı dayanılmaz, kalbim paramparça oldu, ruhum ve dünyam yıkıldı. Bebeğimize onu ne kadar sevdiğini ne kadar özel bir insan olduğunu, nasıl biri olduğunu her gün anlatacağım. Söz veriyorum" diye yazdı. Kocasının nadiren hasta olduğunu anlatan Birks, "Covid hakkında endişelenmiyordu. Sosyal medyadan komplo teorisyenlerinin aşıyla ilgili yazdıklarını paylaşıyordu" diye konuştu.

AŞI KARŞITLARINI DESTEKLEMİŞTİ

Marcus Birks, ay başında BBC'ye bir röportaj vermiş ve "Hastalanmadıysanız, hastalanacağınızı düşünmüyorsanız bu teorileri dinlemelisiniz" diyerek aşı karşıtlarına destek vermişti. Kovid-19 aşısını yaptırmayan ve koronaya yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılan Birks, hata yaptığını söylemişti. Lisa Birks de kocasının hastalandıktan sonra aşı konusunda fikrini değiştirdiğini belirtti.

MARCUS BIRKS KİMDİR?

Marcus Birks, Staffordshire'da doğu. Eşi Lis Birks ile birlikte Cappella grubunda müzisyendi. Hep birlikte takılan çift, Bad Lads Army adlı bir TV programının ilk serisinde yer aldı. İkili birlikte kurdukları The Cameleonz grubuyla büyük beğeni toplamış, hatta ünlü şarkıcı Robbie Williams'tan destek almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 11 yorum
belasını bulmuş darısı diğer aşı karşıtlarının başına
aşı sömürü aracı olarak kullanılmaya başlandı ben aşı karşıtı olduğu için kasıtlı öldürüldüğüne inanıyorum.materyalistler dünyaya hükmetmek için önlerine çıkanları acımasızca yok edebilecek ruh haline sahipler..elon musk,bill gates..ve müritleri.
gitmeseymiş o zaman hastaneye. Aşı karşıtları zaten hastanede insanların bilerek öldürüldüğünü söylüyorlar
Demek ki neymiş? Aşı olmak lazımmış. Sen öbür tarafta devam edersin aşı karşıtlığına.

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