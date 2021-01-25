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Asia Argento, Hızlı ve Öfkeli’nin yönetmeni Rob Cohen’i cinsel tacizle suçluyor

25.01.2021 15:36 | Son Güncelleme:
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Asia Argento, Hızlı ve Öfkeli’nin yönetmeni Rob Cohen’i cinsel tacizle suçluyor

Hızlı ve Öfkeli serisinin ilk filmini yönetmen Rob Cohen cinsel tacizle suçlanıyor. Suçlamayı yapan ise oyuncu ve yönetmen Asia Argento.

Asia Argento, 2001 yapımı Hızlı ve Öfkeli filminin yönetmeni Rob Cohen'in kendisine karşı cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

Eğlence endüstrisinde cinsel tacize karşı en açık sözlü seslerden biri olan ve Harvey Weinstein'ı ilk suçlayanlardan biri olan Asia Argento, Rob Cohen'in kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

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"YATAĞINDA ÇIPLAK UYANDIM"

“İlk kez Cohen'den bahsediyorum” diyen Asia Argento, "Beni taciz etti, bana GHB içirerek tacizde bulundu” dedi. (GHB bir çeşit uyuşturucu)

“O zamanlar gerçekten ne olduğunu bilmiyordum. Sabah yatağında çıplak uyandım” diye ekledi Argento. Rob Cohen'in saldırısının Vin Diesel ve Samuel L. Jackson ile birlikte 2002 yılında Cohen yönetmenliğindeki aksiyon filmi “xXx”i çekerken meydana geldiğini sözlerine ekledi.

Asia Argento'nun yönetmen Rob Cohen'e yönelik suçlamaları, 26 Ocak'tan itibaren İtalya'da çıkacak olan otobiyografisi “Anatomy of a Wild Heart” yer alıyor.

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