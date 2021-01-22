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Hızlı ve Öfkeli serisi hayranlarına kötü haber! Hızlı ve Öfkeli 9...

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 22.01.2021 16:05 | Son Güncelleme:
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Hızlı ve Öfkeli serisi hayranlarına kötü haber! Hızlı ve Öfkeli 9...

Gelen kulis bilgilerine göre defalarca ertelenen Hızlı ve Öfkeli 9 filminin daha da ileri bir tarihe ertelenmesi an meselesi. Hızlı ve Öfkeli 9 filminin şu an görünen vizyon tarihi 1 Nisan 2021.

Hızlı ve Öfkeli 9 filmini sabırsızlıkla bekleyenler biraz daha beklemek zorunda kalacak gibi görünüyor. Variety’de yer alan habere göre; Hızlı ve Öfkeli 9 devam eden koronavirüs salgını yüzünden birkaç ay daha ertelenebilir.

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Mayıs 2020'de piyasaya vizyona gelmesi planlanan Hızlı ve Öfkeli 9, koronavirüs yüzünden Nisan 2021 tarihine ertelendi. Daha sonra 28 Mayıs 2021 tarihine çekilen vizyon tarihinin bu sefer 2021 yaz sonuna doğru erteleneceği tahmin ediliyor.

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Hızlı ve Öfkeli 9 Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Ludacris, Tyrese, Jordana Brewster, Charlize Theron, Helen Mirren ve Dom Toretto'nun erkek kardeşini canlandıracak olan ve ekibe yeni katılan John Cena da dahil olmak üzere oldukça kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip.

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