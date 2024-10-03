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  4. "Aşık oldum" demişti! Şeyma Subaşı'nın paylaştığı gizemli yakışıklı bakın kimmiş

"Aşık oldum" demişti! Şeyma Subaşı'nın paylaştığı gizemli yakışıklı bakın kimmiş

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.10.2024 16:26
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Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda yeniden aşık olduğunu itiraf etmiş ve bu açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu. Subaşı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımlar ise dikkatlerden kaçmadı. Bali'ye giden Subaşı önce bir gül paylaştı sonra da gizemli bir yakışıklı... O ismin kim olduğu ortaya çıktı...

"Aşık oldum" demişti! Şeyma Subaşı'nın paylaştığı gizemli yakışıklı bakın kimmiş

2017 yılında Acun Ilıcalı ile nikah masasına oturan ve 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı 2023 yılında da Mohammed Alkalisi ile evlenmiş ancak bu evliliği de kısa sürmüştü.

AŞIK OLDUĞUNU İTİRAF ETMİŞTİ

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Subaşı geçtiğimiz aylarda "Tahmin edin ne oldu çocuklar? Yine aşık oldum. Ve neredeyse düşünüyordum. Acaba herhangi bir heyecan, herhangi bir yer veya herhangi bir insan olacak mı? Ve ne oldu biliyor musunuz? Evet. Hâlâ hissedecek çok şey var" demiş ve bu açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Şimdilerde Bali'de tatilde olan Subaşı son paylaşımlarıyla dikkat çekti. Instagram'ın hikaye kısmından gül fotoğrafı paylaşan Subaşı daha sonra dikkat çeken bir kareyi yayınladı.

GİZEMLİ YAKIŞIKLI BAKIN KİMMİŞ

Fotoğraftaki kişinin kim olduğu bilinmezken 'sevgili' iddiası gündeme geldi. Subaşı'nın yüzünü tam göstermediği yakışıklının, 33 yaşındaki Brezilyalı model Marlon Teixeira olduğu öğrenildi.

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İkiliden 'aşk' iddialarına henüz net bir açıklama gelmedi.

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Şeyma Subaşı
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