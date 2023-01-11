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Asil zıt anlamlısı nedir? Asil kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

11.01.2023 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde birbiri ile karşıt anlama gelen kelimelere zıt ya da karşıt anlamlı kelimeler denir. Zıt anlamlı kelimelerin bilinmesi için öncelikle sözcük anlamı tam olarak bilinmelidir. İki kelimenin zıt anlamlı olabilmeleri için tam olarak birbirinin karşıtı olması gerekir ve bu karşıtlık aynı anlam doğrultusunda sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra kelimeler aynı görevde ve bağlamda olmalıdır. Eski zamanlarda toplumda yüksek mertebelere sahip kişiler için kullanılan asil kelimesinin zıt anlamı nedir?

Asil zıt anlamlısı nedir? Asil kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı kelimeler ya da karşıt anlamlılar yazılış olarak farklı, anlam olarak birbirinin tam tersi olan sözcüklerdir. Türkçede birçok kelimenin zıt anlamlısı bulunmaz. Bunun en temel nedeni kelimelerin farklı bağlamlarda olmaları ve zıt anlamlılığın kapsamının geniş olmamasıyla birlikte keskin kurallara sahip olmasıdır. Bunun yanı sıra kelimelerin olumsuz anlamları o kelimelerin zıt anlamlısı değildir ve bu her kelime için geçerlidir.

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Asil kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimize farklı kökenlerden yerleşmiş olan pek çok sözcük vardır. Asil kelimesinin kökeni Arapçadır. Asil kelimesi genellikle soylu insanlar için kullanılan bir sıfattır. Bunun yanı sıra yüce duygularla yapılan şeylere de asil ifadesi kullanılabilir. Asil kelimesinin zıt anlamı olarak "soysuz" kelimesi kullanılsa da iki kelime farklı anlamlardadır ve tam olarak birbirlerinin anlamını karşıt olarak oluşturmazlar. Bunun yanı sıra Türk Dil Kurumu da asilin zıt anlamlısı olarak herhangi bir kelime belirtmemiştir. Asil kelimesi "soylu" anlamında kullanılırken soysuz kelimesi de "soyunun özelliklerini yitirmiş olan" anlamında kullanılır. Anlamsal olarak birbirlerinin tam zıddı olmadıkları için soysuz kelimesi asil zıt anlamlısı değildir.

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Asilin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Asil kelimesinin zıt anlamı olarak soysuz kelimesi kullanılsa da soysuz ve asil zıt anlamlısı kelimeler değildir. Asil kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Bu kadar asil bir insanın yanımızda oluşuna hâlâ şaşırıyorum.
  • Durum öyle bir hâl almıştı ki asille soysuzu birbirinden ayırt edemez hâle geldiler.
  • Asillerin açtığı kavgada kazanan olmaz.
  • Geçmiş tarihlerde asiller ve soysuzlar arasındaki sınıf ayrımı her alanda belliydi.
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