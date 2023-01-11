Asil zıt anlamlısı nedir? Asil kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı kelimeler ya da karşıt anlamlılar yazılış olarak farklı, anlam olarak birbirinin tam tersi olan sözcüklerdir. Türkçede birçok kelimenin zıt anlamlısı bulunmaz. Bunun en temel nedeni kelimelerin farklı bağlamlarda olmaları ve zıt anlamlılığın kapsamının geniş olmamasıyla birlikte keskin kurallara sahip olmasıdır. Bunun yanı sıra kelimelerin olumsuz anlamları o kelimelerin zıt anlamlısı değildir ve bu her kelime için geçerlidir.

Asil kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimize farklı kökenlerden yerleşmiş olan pek çok sözcük vardır. Asil kelimesinin kökeni Arapçadır. Asil kelimesi genellikle soylu insanlar için kullanılan bir sıfattır. Bunun yanı sıra yüce duygularla yapılan şeylere de asil ifadesi kullanılabilir. Asil kelimesinin zıt anlamı olarak "soysuz" kelimesi kullanılsa da iki kelime farklı anlamlardadır ve tam olarak birbirlerinin anlamını karşıt olarak oluşturmazlar. Bunun yanı sıra Türk Dil Kurumu da asilin zıt anlamlısı olarak herhangi bir kelime belirtmemiştir. Asil kelimesi "soylu" anlamında kullanılırken soysuz kelimesi de "soyunun özelliklerini yitirmiş olan" anlamında kullanılır. Anlamsal olarak birbirlerinin tam zıddı olmadıkları için soysuz kelimesi asil zıt anlamlısı değildir.

Asilin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Asil kelimesinin zıt anlamı olarak soysuz kelimesi kullanılsa da soysuz ve asil zıt anlamlısı kelimeler değildir. Asil kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse: