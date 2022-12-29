Ak zıt anlamlısı nedir? Akın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Ak sözcüğü Eski Türkçe bir kelimedir. Eski Türkçe “āk” kelimesinden evrilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün birden fazla anlamı bulunur:

(İsim) Beyaz, kar veya süt benzeri şeylerin rengi

(Sıfat) Rengi beyaz olan, beyaz renkli

(Sıfat) Beyaz leke

(Sıfat, mecaz) Temiz

(Sıfat, mecaz) Dürüst

(Sıfat, mecaz) Sıkıntısız, rahat

Ak sözcüğünün içerisinde geçtiği “ak kan", "akağaç", "akkor", "akkuş, "aksakallı", ak yel", "ak gözlü" gibi birleşik kelimeler bulunur. Bunun yanı sıra “ak akçe kara gün içindir"," ak köpeğin pamuk pazarına zararı vardır", "ak dediğine kara demek", ak koyun kara koyun geçit başında belli olur” gibi deyim ve atasözleri mevcuttur.

Ak kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Kelimeler anlamları ve birbirleriyle olan anlam ilişkileri bakımından iki ayrı alanda incelenebilir. Anlam ilişkisi olarak bakıldığında karşıt ve eş anlamlı kelimeler karşımıza çıkar. Zıt anlamlı kelimeler, anlam ilişkisi açısından sözcükler grubunda yer alır. Mana bakımından birbirinin tam karşıtı olan sözcükler zıt anlamlı olarak adlandırılır. Bazı sözcüklerin yalnızca bir tane zıt anlamlısı varken bazılarının ise birden fazla zıt anlamlısı mevcuttur. Ak kelimesinin de birden fazla zıt anlamlısı vardır. Buna göre akın zıt anlamlısı olan sözcükler:

Kara

Siyah

Kara ve siyah sözcükleri ak sözcüğünün zıt anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Günlük konuşma dilinde en az ak sözcüğü kadar bu sözcüğün zıt anlamlıları da çok sık tercih edilmektedir.

Akın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı sözcükler birbirinin tam tersi manalara sahip olan kelimelerden meydana gelir. Türkçemizde zıt yani karşıt anlamı olan sözcük sayısı çok fazla değildir. Ak zıt anlamlısı olan sözcükler arasında yer alır. Ak kelimesinin zıt anlamı olan sözcüklerle ilgili örnek cümle vermek gerekirse: