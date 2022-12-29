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Ak zıt anlamlısı nedir? Akın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

27.12.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözcükte anlam içerikleri arasında bulunan zıt anlamlı kelimeler, eş anlamlı kelimelere nazaran daha keskin kurallara sahiptir. Eş anlamlı sözcükler mana açısından birbirine benzer ya da aynıyken zıt anlamlı sözcükler mana açısından tamamen birbirine karşıttır. Dilimizde bazı kelimelerin karşıt (zıt) anlamlıları varken bazılarının ise yoktur. Zıt anlamlı sözcükler daha çok nitelik ve nicelik bildiren sözcüklerden oluşur. Peki, dilimizde sıkça kullanılan ak kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Ak zıt anlamlısı nedir? Akın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Ak sözcüğü Eski Türkçe bir kelimedir. Eski Türkçe “āk” kelimesinden evrilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün birden fazla anlamı bulunur:

  • (İsim) Beyaz, kar veya süt benzeri şeylerin rengi
  • (Sıfat) Rengi beyaz olan, beyaz renkli
  • (Sıfat) Beyaz leke
  • (Sıfat, mecaz) Temiz
  • (Sıfat, mecaz) Dürüst
  • (Sıfat, mecaz) Sıkıntısız, rahat

Ak sözcüğünün içerisinde geçtiği “ak kan", "akağaç", "akkor", "akkuş, "aksakallı", ak yel", "ak gözlü" gibi birleşik kelimeler bulunur. Bunun yanı sıra “ak akçe kara gün içindir"," ak köpeğin pamuk pazarına zararı vardır", "ak dediğine kara demek", ak koyun kara koyun geçit başında belli olur” gibi deyim ve atasözleri mevcuttur.

Ağır zıt anlamlısı nedir? Ağır zıt anlamlısı nedir?

Ak kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Kelimeler anlamları ve birbirleriyle olan anlam ilişkileri bakımından iki ayrı alanda incelenebilir. Anlam ilişkisi olarak bakıldığında karşıt ve eş anlamlı kelimeler karşımıza çıkar. Zıt anlamlı kelimeler, anlam ilişkisi açısından sözcükler grubunda yer alır. Mana bakımından birbirinin tam karşıtı olan sözcükler zıt anlamlı olarak adlandırılır. Bazı sözcüklerin yalnızca bir tane zıt anlamlısı varken bazılarının ise birden fazla zıt anlamlısı mevcuttur. Ak kelimesinin de birden fazla zıt anlamlısı vardır. Buna göre akın zıt anlamlısı olan sözcükler:

  • Kara
  • Siyah

Kara ve siyah sözcükleri ak sözcüğünün zıt anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Günlük konuşma dilinde en az ak sözcüğü kadar bu sözcüğün zıt anlamlıları da çok sık tercih edilmektedir.

Aç zıt anlamlısı nedir? Aç zıt anlamlısı nedir?

Akın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı sözcükler birbirinin tam tersi manalara sahip olan kelimelerden meydana gelir. Türkçemizde zıt yani karşıt anlamı olan sözcük sayısı çok fazla değildir. Ak zıt anlamlısı olan sözcükler arasında yer alır. Ak kelimesinin zıt anlamı olan sözcüklerle ilgili örnek cümle vermek gerekirse:

  • Eve geldiğinde üstü başı kapkaraydı.
  • Adamın büyük siyah iri gözleri ve upuzun boyu vardı.
  • Kara çarşafları bir sepete doldurup götürdü.
  • Gökyüzü birden kapandı ve simsiyah bulutlarla kaplandı.
  • Üzerindeki siyah renkli elbiseyi çok beğendim.
Açık zıt anlamlısı nedir? Açık zıt anlamlısı nedir?

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