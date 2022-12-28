EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Zıt Anlamlı Kelimeler
  4. Ağır zıt anlamlısı nedir? Ağırın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Ağır zıt anlamlısı nedir? Ağırın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

27.12.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemiz kelime açısından oldukça zengin bir dildir. Bazı kelimelerin eş anlamlısı olduğu kadar zıt yani karşıt anlamlısı da mevcuttur. Ancak zıt anlamlı kelimeler, eş anlamlı kelimelere nazaran daha belirgin kurallara sahiptir. Mana yönünden birbirine karşıt olarak algılanan her sözcük zıt anlamlı değildir. Birbirinin tam aksini ifade eden sözcükler zıt anlamlı olarak kabul edilir. Ağır kelimesi de bunlardan biridir. Peki, ağır sözcüğünün anlamca karşıtı olan kelime nedir?

Ağır zıt anlamlısı nedir? Ağırın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Eski Türkçede "aġır" kelimesinden evrilen ve genellikle sıfat görevinde kullanılan ağır sözcüğünün Türk Dil Kurumuna göre birden fazla manası vardır. Bu manalar şu şekildedir:

  • (Sıfat) Tartıda fazla gelen, taşınması çok güç olan
  • (Sıfat) Boyutu, çapı ya da ölçüsü büyük olan
  • (Sıfat) Yavaş
  • (Sıfat) Kesif, yoğun
  • (Sıfat) Bazı fiziksel nedenlerden ötürü zar zor işiten
  • (Mecaz) Değerli, kıymetli, şatafatlı
  • (Mecaz) Zor, çetin, güç, külfetli
  • (Mecaz) Kasvetli, iç karartan, bunaltan
  • (Mecaz) Ciddi
  • (Mecaz) Kırıcı, acıklı, üzüntü veren
  • (Mecaz) Erişkin, yetkin, ciddi
  • (Mecaz) Keskin, kötü, boğucu koku
  • (Mecaz) Alçak sesle, kısık konuşan kimse
  • (Mecaz) Hal ve hareketli çok yavaş olan kimse
  • (İsim) Ağır sıklet
  • (Zarf) Yavaş bir şekilde

Ağır sözcüğünün içerisinde geçtiği “ağır aksak, ağır söz, ağır ağır, ağırkanlı, ağır kusur, uykusu ağır, ağır ceza, ağır vasıta, ağır ceza mahkemesi, ağır yara” gibi birleşik kelimeler ve “ağır oturmak, ağır basmak, ağır git ki yol alasın, ağır ol, ağır taş yerinden oynamaz” gibi deyim ve atasözleri de birçok kişi tarafından çok sık kullanılmaktadır.

Açmak zıt anlamlısı nedir? Açmak zıt anlamlısı nedir?

Ağır kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Ağır sözcüğü günlük konuşma dilinde ve yazılı metinlerde çok sık karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Bazı sözcüklerin karşıt anlamlısı olduğu gibi ağır zıt anlamlısı olan kelimelerden biridir. Bir sözcüğün zıt anlamlısı o sözcüğün tam aksini ifade eder. Ağır sözcüğü kadar bu sözcüğün karşıt anlamlısı da cümle içerisinde çok fazla kullanılmaktadır. Ağır kelimesinin zıt anlamı olan sözcük:

  • Hafif

Ağır kelimesinin zıddını anlatmak istediğimizde hafif sözcüğünü tercih ederiz. Mana açısından birbirleri ile çelişki içerisinde olan sözcükler zıt anlamlı olarak tabir edilmektedir.

Adam zıt anlamlısı nedir? Adam zıt anlamlısı nedir?

Ağırın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Anlam bakımından birbirinin tam karşıtı olan sözcükler zıt anlamlı olarak tanımlanır. Ağırın zıt anlamlısı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleler aşağıdaki gibidir:

  • Oğlu çok hafif olduğu için kucağına almakta hiç zorlanmadı.
  • Arkadaşımın odasındaki kutular çok hafifti.
  • Eve taşıdığı koliler hafif olduğu için çok yorulmadı.
  • Annemin kullandığı telefon bayağı hafifti.
  • Çantası hafif olduğu için taşımakta güçlük çekmedi.
Acı zıt anlamlısı nedir? Acı zıt anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zor eş anlamlısı nedir? Zor eş anlamlısı nedir?
6225 nitelik kodu nedir? 6225 nitelik kodu nedir?
Anahtar Kelimeler:
zıt anlamlı zıt anlamlı kelimeler zıt anlamlısı Bülent Korkmaz

En Çok Okunan Eğitim Haberler

KPSS 7111, 7300, 7368 nitelik kodu nedir?

KPSS 7111, 7300, 7368 nitelik kodu nedir?

BİLSEM sınav yayımlandı

BİLSEM sınav yayımlandı

2023 yarıyıl, sömestr, karne, 15 tatil tarihleri!

2023 yarıyıl, sömestr, karne, 15 tatil tarihleri!

Yararlı eş anlamlısı nedir?

Yararlı eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yılbaşında sevdiklerinize yapay zeka ile oluşturulmuş profil fotoğrafları hediye edin!

Yılbaşında sevdiklerinize yapay zeka ile oluşturulmuş profil fotoğrafları hediye edin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.