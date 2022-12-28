Ağır zıt anlamlısı nedir? Ağırın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Eski Türkçede "aġır" kelimesinden evrilen ve genellikle sıfat görevinde kullanılan ağır sözcüğünün Türk Dil Kurumuna göre birden fazla manası vardır. Bu manalar şu şekildedir:

(Sıfat) Tartıda fazla gelen, taşınması çok güç olan

(Sıfat) Boyutu, çapı ya da ölçüsü büyük olan

(Sıfat) Yavaş

(Sıfat) Kesif, yoğun

(Sıfat) Bazı fiziksel nedenlerden ötürü zar zor işiten

(Mecaz) Değerli, kıymetli, şatafatlı

(Mecaz) Zor, çetin, güç, külfetli

(Mecaz) Kasvetli, iç karartan, bunaltan

(Mecaz) Ciddi

(Mecaz) Kırıcı, acıklı, üzüntü veren

(Mecaz) Erişkin, yetkin, ciddi

(Mecaz) Keskin, kötü, boğucu koku

(Mecaz) Alçak sesle, kısık konuşan kimse

(Mecaz) Hal ve hareketli çok yavaş olan kimse

(İsim) Ağır sıklet

(Zarf) Yavaş bir şekilde

Ağır sözcüğünün içerisinde geçtiği “ağır aksak, ağır söz, ağır ağır, ağırkanlı, ağır kusur, uykusu ağır, ağır ceza, ağır vasıta, ağır ceza mahkemesi, ağır yara” gibi birleşik kelimeler ve “ağır oturmak, ağır basmak, ağır git ki yol alasın, ağır ol, ağır taş yerinden oynamaz” gibi deyim ve atasözleri de birçok kişi tarafından çok sık kullanılmaktadır.

Ağır kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Ağır sözcüğü günlük konuşma dilinde ve yazılı metinlerde çok sık karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Bazı sözcüklerin karşıt anlamlısı olduğu gibi ağır zıt anlamlısı olan kelimelerden biridir. Bir sözcüğün zıt anlamlısı o sözcüğün tam aksini ifade eder. Ağır sözcüğü kadar bu sözcüğün karşıt anlamlısı da cümle içerisinde çok fazla kullanılmaktadır. Ağır kelimesinin zıt anlamı olan sözcük:

Hafif

Ağır kelimesinin zıddını anlatmak istediğimizde hafif sözcüğünü tercih ederiz. Mana açısından birbirleri ile çelişki içerisinde olan sözcükler zıt anlamlı olarak tabir edilmektedir.

Ağırın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Anlam bakımından birbirinin tam karşıtı olan sözcükler zıt anlamlı olarak tanımlanır. Ağırın zıt anlamlısı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleler aşağıdaki gibidir: