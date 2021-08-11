YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Aşırı sıcakların etkili olduğu Edirne'de yağan yağmur serinletti

Aşırı sıcakların etkili olduğu Edirne'de yağan yağmur serinletti

11.08.2021 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşırı sıcakların etkili olduğu Edirne'de yağan yağmur serinletti

EDİRNE (AA) - Edirne'de etkili olan sağanak, sıcak ve bunaltıcı geçen havayı serinletti.

Uzun süredir aşırı sıcak ve bunaltıcı havanın etkisinde olan kenti, akşam saatlerinde yaz yağmuru ferahlattı.

Yaz yağmuruna hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşlar şemsiye ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte önümüzdeki günlerde yağmur beklenmediğini bildirdi.

Aşırı sıcakların etkili olduğu Edirne'de yağan yağmur serinletti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Ersan Şen canlı isyan etti: Kim bunlar?Prof. Dr. Ersan Şen canlı isyan etti: Kim bunlar?
Yassıhöyük’te 3 bin 500 yıllık tarih!Yassıhöyük’te 3 bin 500 yıllık tarih!
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tırda uyuşturucu ele geçirildiHamzabeyli Sınır Kapısı'nda tırda uyuşturucu ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Edirne

Edirne Namaz Vakitleri 11 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:30
Sabah
06:11
Öğle
13:24
İkindi
17:16
Akşam
20:27
Yatsı
22:01

Edirne Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Çarşamba

Begüm Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Havsa Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Merkez Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.