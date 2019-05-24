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Aşırı sürat kör edip ölüme götürüyor!

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 24.05.2019 11:20 | Son Güncelleme

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili Celil Anık, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yola çıkacak vatandaşları uyardı. Anık, hız körlüğüne dikkat çekerek, "Sürat arttıkça görme açısı daralıyor. Trafik kazalarının en büyük sebebi olan hız işte böyle öldürüyor, engelli bırakıyor" dedi.

Aşırı sürat kör edip ölüme götürüyor!

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Celil Anık, hayati önem taşıyan uyarıda bulundu. Anık, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yola çıkacaklara güvenli sürüş çağrısı yaptı. Anık, "Yollar kana bulanmasın, bayram sevinci yerini tarifsiz acılara ve yasa bırakmasın" dedi.

Anık, trafik kazalarının en büyük nedeninin aşırı sürat olduğunu hatırlatarak, hız körlüğüne işaret etti. Celil Anık, hız arttıkça görüş açısının daraldığını, yoldaki ve çevredeki hareketli ya da hareketsiz nesnelerin net bir şekilde algılanamadığını dile getirerek, "Hız ibresi yükseldikçe sürücünün görüş açısı azalır. Saatte 65 kilometre hızla giderken görüş açınız 70 derece iken, sürat 130 kilometreye yükseldiğinde görüş açısı 30 dereceye düşer. Ne kadar süratliyseniz çevrenizi o kadar az algılarsınız ve tehlike anında reaksiyon mesafesi (ayağın gazdan çekilip fren pedalına basılıncaya kadar katedilen yol) o kadar uzar. Sürücü hız körlüğü durumunda mevcut hızından daha düşük süratte seyrettiği hissi de yaşar. Bu körlük çoğunlukla uzun yollarda ve yorgunlukta ortaya çıkar. Ayak gaz pedalından çekilmez ise hız ve buna bağlı oluşacak dikkatsizlik felakete götürür" dedi.

Celil Anık, hız körlüğünün yaş, tecrübe ve aracın teknik özellikleri ile bağlantılı olmadığını da belirterek, şöyle konuştu:

"Hız sınırlarını aşanın hız körlüğü yaşaması neredeyse kaçınılmazdır. Hızlı araç kullanmak ustalık ve yetenek gösterisi değildir. İyi sürücü aşırı hız yapan değil, güvenli araç kullanandır. Hız ihlali yapmayalım, uykusuz ve yorgun olarak direksiyon başına geçmeyelim, bayramı bayram tadında geçirelim." (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tatil kaza trafik kazası

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