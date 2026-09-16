Asırlık küplerde 7 ay dinlendiriyorlar: Litresi 150 TL'den başlıyor

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklarıyla yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Safranbolu, turizm gelirleriyle ülke ekonomisine katkı sağlarken, coğrafi işaretli Çavuş Üzümü ve üzüm sirkesi de ilçenin önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor. Yaklaşık 200 ila 350 yıllık küplerde geleneksel yöntemlerle üretilen sirkenin fiyatı 150 ila 250 TL arasında değişiyor.

İlçeye bağlı Yazıköy köyünde üretilen ve geçen haziran ayında coğrafi işaretle tescillenen üzüm sirkesi, ilçenin asırlık lezzetleri arasında yer alıyor. Coğrafi işaretli Çavuş Üzümü'nün bağlardan toplanmaya başlamasıyla birlikte üreticiler de sirke yapımına geçiyor.

Üzümler ayıklandıktan sonra çiğnenerek suyu çıkarılıyor ve maya ilave edilerek fermantasyon süreci başlatılıyor. Yaklaşık 7 ay süren üretim sürecinin ardından sirke, asırlık küplerde dinlendirilerek satışa hazır hale getiriliyor.

"COĞRAFİ İŞARET ALMASI İÇİN UĞRAŞIYORDUK"

Yaklaşık 4 kuşaktır sirke üretimi yapan üretici Ahmet Karakurluk, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, coğrafi işaret alınmasının kendileri açısından önemli olduğunu belirterek, "Uzun zamandır üzüm sirkesinin coğrafi işaret alması için uğraşıyorduk. Gerçekten hak ettiğimiz bir konuydu. Üzüm sirkesi, Yazıköy'ün Çavuş Üzümü ile beraber olmazsa olmazıdır. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Coğrafi işaret aldığımız için de mutluyuz" dedi.

Üretim sürecini anlatan Karakurluk, üzümleri hasadın ardından ayıklayıp çiğnediklerini, suyunu çıkardıktan sonra maya ekleyerek fermantasyon sürecine bıraktıklarını ifade etti. Karakurluk, "Fermantasyon sürecini geçirdikten sonra küplere aktarıp bekletiyoruz. Orada bekleyip durulanıyor. Ondan sonrada satışa hazır hale geliyor" ifadelerine yer verdi.

"4 KUŞAKTIR SİRKE İŞİYLE UĞRAŞIYORUZ"

Yaklaşık 7 aylık sürecin sonunda ürünün satışa hazır hale geldiğini aktaran Karakurluk, şunları kaydetti:

"Sirkemiz tamamen organik olduğu için talep oluyor. Bizlerde talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Fiyat olarak 150 ila 250 TL arasında değişiyor. Yaklaşık 4 kuşaktır sirke işiyle uğraşıyoruz.

İlk olarak dedemin babası buradaki küpleri toplamış. Sirke işine başlamış. Tarihi Çarşı'da bir dükkanımız var. Orayı işletmeye devam ediyoruz. Dedemin babasından dedeme, ondan babama, babamdan da bize kaldı. Bizden sonrakiler de devam ettirecek."

Karakurluk, 200 ila 350 yıllık küplerde üretime devam ettiklerini ve yıllık yaklaşık 4 ton sirke üretim kapasitesine sahip olduklarını söyledi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır