YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Asırlık lezzetler "hamarat ev hanımlarına" gelir kapısı oldu

Asırlık lezzetler "hamarat ev hanımlarına" gelir kapısı oldu

11.08.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzluca ilçesinde, evlerinde veya bahçelerinde bir araya gelen kadınlar, kışın tüketilmek üzere hazırladıkları hengel ve erişteleri, belediye desteğiyle kurulan kooperatif aracılığıyla satıyor - Pazarlamacı Elif Gümüştekin: - "Hangi kadın elinden ne geliyorsa, en iyi neyi üretebiliyorsa evinde onu üretiyor, biz de öncülük yaparak onlara ürünlerini satma konusunda yardımcı oluyoruz"

BÜLENT MAVZER - Doğu Anadolu'da asırlardır yazın yapılıp kışın tüketilen hengel ve erişteler, Iğdır'daki 60 ev hanımına gelir kapısı oldu.

Kentin Tuzluca ilçesindeki hamarat ev hanımları, şu sıralar evlerinde ya da bahçelerinde bir araya gelerek kışın tüketilmek üzere hazırlanan hengel ve eriştelerden yapmak için kolları sıvadı.

Kadınlar, bir yandan haşlanıp sarımsaklı yoğurt ve domates sosu katılarak tüketilen hengellerin hamurunu açarken diğer taraftan erişte kesimi yapıp kurumak üzere iplere asıyor.

Kurutma işleminin ardından toplanan erişte ve hengeller, fırınlarda kısık ateşte kavrulduktan sonra paketlenip kışlık yemek yapımına hazır hale getiriliyor.

Yörede, geçmişten beri yazın yapılıp kışın tüketilen hengel ve erişteler, paketlendikten sonra Tuzluca Belediyesinin desteğiyle yürütülen "Tuzlucalı Çalışan Kadınlar" projesi kapsamında kurulan kooperatif aracılığıyla satışa sunuluyor.

Ürünlerin pazarlamasını yapan Elif Gümüştekin, AA muhabirine, ev kadınlarına gelir sağlamak için yaptıkları çalışma neticesinde, evlerde üretilen yöresel lezzetleri satışa sunarak değerlendiklerini söyledi.

Her mevsim, o mevsime uygun yöresel lezzetlerin hazırlandığını belirten Gümüştekin, "İlk başta 7 kadınla yöresel ürünler üretmeye başladık. Şimdi 60 kadın, evlerinde ürettiği yöresel ürünlerle ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Kadınları gruplara ayırdık, bazıları reçel üretirken, bazı kadınlar ise erişte, mantı yapıyor. Yani hangi kadın elinden ne geliyorsa, en iyi neyi üretebiliyorsa evinde onu üretiyor, biz de öncülük yaparak onlara ürünlerini satma konusunda yardımcı oluyoruz." dedi.

- "Elimizden gelen, yöremize ait her türlü ürünü üretiyoruz"

Erişte yapan Nurgüzel Boztaş da ürettikleri erişteleri kooperatif yardımıyla satıp aile ekonomilerine katkı sağladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Eskiden kış hazırlığı için yaptığımız ve ürettiğimiz erişteleri şimdi ise ekonomimize katkı sağlamak için üretiyoruz. Evimizde ürettiğimiz hengel, erişte, sos, reçel gibi elimizden gelen, yöremize ait her türlü ürünü üretiyoruz. Bu ürünleri belediyemizin kurduğu kooperatif sayesinde satıyoruz ve bizim için gelir kaynağı oluyor."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
iPhone kullanıcılarının yaklaşık yüzde 44'ü geçiş yapacakiPhone kullanıcılarının yaklaşık yüzde 44'ü geçiş yapacak
Kısıtlamalar kapıda! "Zorundayız" diyerek açıkladıKısıtlamalar kapıda! "Zorundayız" diyerek açıkladı
Ağrı Dağı'nda eriyen kar sele neden olduAğrı Dağı'nda eriyen kar sele neden oldu
Anahtar Kelimeler:
Iğdır

Iğdır Namaz Vakitleri 11 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:28
Sabah
05:05
Öğle
12:14
İkindi
16:04
Akşam
19:14
Yatsı
20:43

Iğdır Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Çarşamba

Füsun Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Aralik
Aydın Eczanesi
Tuzluca
Tümünü Göster
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.