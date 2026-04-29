Asırlık su değirmeninde üretiyorlar! Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor

Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Karbastı köyü ve bağlı bulunan mezralarda ekilen çeltikler, asırlık su değirmeninde pirinç haline getiriliyor.

Gökçen Kökden

İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Karbastı köyünde yaşayan vatandaşlar hiçbir katkı maddesi kullanmadan geleneksel yöntemlerle çeltik ekimini sürdürüyor. Köylüler hasat ettikleri çeltiği köyün Yamaç mezrasında bulunan asırlık su değirmeninde imece usulü öğüterek pirinç haline getiriliyor. Köy ve mezralardaki arazilerden elde edilen tonlarca pirinç, Türkiye'nin birçok iline gönderilerek köylülerin en önemli geçim kaynağını oluşturuyor.

Karbastı Köyü Muhtarı İzzettin Uyanık, dededen babadan kalma su değirmeninde tamamen doğal yöntemlerle pirinç tanelerini çeltiklerinde ayırdıklarını söyledi. Uyanık, "Bu değirmen yüzyıllardan bu yana vardır. Çünkü yüzyıllardan bu yana bu köyde pirinç ekiliyor. Yamaç mezramızda, Karbastı merkezinde, Ablak mezramızda pirinç ekiliyor. Ekilen pirinç hasat dönemlerinde bu değirmene getiriliyor. Bu değirmende öğütülüyor. Çünkü diğer yerlerimizde değirmen yok. Pirinç, Karbastı halkı için bir geçim kaynağıdır. Hem kendimiz için ekiyoruz hem fazla olduğu zamanda ilimize, çevre illerimize satıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında bana sipariş geliyor. Bunun adı bölgede Kursunç pirinci olarak bilinir. Bizim doğal pirinçtir ve katkı yoktur. Onun için Türkiye'nin dört bir yanında bize siparişler geliyor. Bizim pirincimiz doğal yöntemlerle yetiştirilen bir üründür. Yüzde 100 organiktir. Şeker hastaları bu pirinci rahatlıkla yiyor" dedi.

Daha önceki yıllarda kuraklık olduğu için çeltik ekiminde azalma olduğunu belirten Karbastı Köyü Muhtarı İzzettin Uyanık, bu sene yağmur bol olduğu için çeltik ekiminde artış olacağını sözlerine ekledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
100 yaşını aşanların ortak yediği tek besin belli oldu100 yaşını aşanların ortak yediği tek besin belli oldu
Trabzon’da kahvaltı nerede yapılır? Göl manzaralı bir alternatif: Villa Park Sera GölüTrabzon’da kahvaltı nerede yapılır? Göl manzaralı bir alternatif: Villa Park Sera Gölü

Stadın üzerinden F-16 ve Sikorsky geçmişti... Görev yeri değişti

Stadın üzerinden F-16 ve Sikorsky geçmişti... Görev yeri değişti

Seçimler ne zaman? 2027 deniyordu, tarih değişti

Seçimler ne zaman? 2027 deniyordu, tarih değişti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Ünlü oyuncunun yurt dışı tatilinde kalbi durdu

Ünlü oyuncunun yurt dışı tatilinde kalbi durdu

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

En Çok Aranan Haberler

