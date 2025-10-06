Asist krallığı nedir, nasıl hesaplanır?

Futbol bir takım sporudur. Bireysel performansların oyun planına ve takım oyununda katkı sağlayıcı ve birleştirici özellikle olması gerekir. Özellikle modern futbolda versatil futbolcu (çeşitli rolleri üstlenebilen) ve kulübün oyun felsefesi aranmaktadır. Futbol teknik ve taktik olarak analiz edilse de çoğu zaman pratikte yeteneklerini sergileyebilme ağır basabilir. Birçok futbol insanının dillendirdiği tabirle "futbol, önemli anlarda doğru kararlar verebilmektir'". Bu söz teorik planlamanın mücadele içerisinde pratik uygulamasını anlatmaktadır.

Nihayetinde futbol maçlarında galip gelebilmek için anlık verilen kararların isabetliliği önemlidir. Futbolcuların asist yapması da çoğu zaman ince hesaplanması ve gönül şinaslık taşıması gereken anlar olabilir. Bu sebeple asist krallarının futbol severlerin kalbinde özel bir yeri mevcuttur.

Asist krallığı nedir?

Asist krallığı bir sezon içerisindeki mücadelelerde en fazla sayıda asiste ulaşan futbolculara verilmektedir. Asist, gol öncesi topun golü atan oyuncuya ulaştırılmasıdır. Topun ulaştırılması pas veya orta şeklinde olabilir.

Asistin birçok federasyonca resmi karşılığı yoktur. Yıl sonu tablolarında yer verilmeyebilir. Sabit bir uygulama yoktur. Asist istatistikleri çoğunlukla çeşitli medya kuruluşlarınca sağlanır. Medya kuruluşlarının değerlendirme parametreleri değişkenlik gösterebilir. Öte yandan maç sonlarındaki hakem raporlarında işlenilen veriler en net tabloyu sunar.

Asist krallığı, gol krallığına oranla görece daha çeşitli mevkisel paylaşıma sahiptir. Gol kralları genellikle hücum oyuncularından oluşurken asist kralları hücum, orta saha ve hücum katkılı savunma oyuncuları olabilmektedir. Mevkisinden bağımsız olarak duran top becerisi yüksek olan futbolcular asist krallığında iddialı hale gelebilir.

Asist krallığı nasıl hesaplanır?

Asist kralı, her bir turnuva özelinde hesaplanmaktadır. Aynı yerel federasyon tarafından organize edilen lig ve kupa turnuvalarının asist kralı farklıdır. Uygulamada genel olarak asist kralları para veya plaket benzeri bir ödüllendirmeye sahip olmaz. Taraftarlar açısından rağbet gören prestijli bir unvandır. Asist krallığı istatistikleri maç özelinde tutulur sezona yansıtılır. VAR tavsiyesi ile iptal edilen gol kararları değerlendirmeye alınmaz.

Bir oyuncunun asistinde topun rakip futbolcudan sektiği durumlarda derecelendirme mevcuttur. Genel kıstas seken topun yön değişimiyle ilgilidir. Top yükselip alçalabilir, ancak 90 dereceden fazla yön değiştirdiği durumlarda asist geçerli sayılmayabilir.

Bir diğer tartışmalı konu da gönderilen topun rakip oyuncu müdahalesiyle kendi kalesine atıldığı gollerdir. Bazı veri ve analiz kurumları bu durumu asist olarak kabul etse de genel bir uygulama değildir. Asistin geçerli sayılması için oyuncu niyeti de aranmaz. Topa ne maksatla vurduğu (şut/orta/pas) önemli değildir.

Asist yapan futbolcuların ismi skor tabelasında yazmaz. Her gol için 1 asist mevcuttur. Asist krallığı belirlenmesinde eşitlik olması halinde birden çok futbolcu asist kralı olarak sayılır. Asistlerin türü veya gol sayıları gibi ek verilere bakılmaz.