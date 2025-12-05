SPOR

Galatasaray'dan TFF'ye ret! Yasin Kol için büyük tepki: Düşmanlık tescillendi!

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, TFF’nin Yasin Kol ile ilgili aldığı karara sert bir çıkış yaptı. Kavukcu, alınan kararı doğru bulmadıklarını belirterek, “Davete katılmayacağız” ifadeleriyle kulübün tutumunu net bir şekilde ortaya koydu.

Berker İşleyen

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, yarın yapılacak Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimine katılmayacaklarını belirtti.

Kavukcu, kulübün Youtube kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY DÜŞMANLIĞI TESCİLLENDİ"

Galatasaray dan TFF ye ret! Yasin Kol için büyük tepki: Düşmanlık tescillendi! 1

Kimsenin artık susmalarını ve geri durmalarını beklememesi gerektiğini belirten Kavukcu, "İyi niyetimizle geldiğimiz noktada, bizi ince ince değil gayet bariz bir şekilde doğrayan Yasin Kol'a adeta ödül gibi maç verdiler. Bu Galatasaray'a karşı gösterilen düşmanlığın tescillenmesidir. Bu bize şunu gösteriyor; geçmiş sezonlarda olduğu gibi bu sezon da Galatasaray düşmanlarına karşı tek başımıza mücadele vereceğiz. Ben bundan 2 hafta önce 'Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanına güveniyoruz.' dedim ancak özellikle son 2 haftada yaptıklarıyla sağ olsunlar hepimize gerçek yüzlerini gösterdiler. Futbolda adalet terazisini tutanlara güvenelim demiştik ama gördük ki onlar bu güveni hak etmiyorlarmış. Bugün bir milattır. Artık sabrımız da güvenimiz de bitmiştir." ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarına seslenen Abdullah Kavukcu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Galatasaray sahada kazanmayı sürdürecek, biz ise Galatasaray'ın hakkını gasp edenlerle mücadelede tek bir geri adım atmayacağız. Şunu herkes bilsin ki Galatasaray unutmaz. Futbolda adaletin terazisinin ayarını bozanlar, yarın bozdukları o terazide kendilerinin de tartılacağını unutmasınlar. Tüm bu gerekçelerle TFF'nin yarınki davetine katılmayacağımızı buradan kamuoyuyla paylaşmak isterim."

Taraftarlarıyla hep birlikte hedeflere ilerleyeceklerini vurgulayan Kavukcu, "Biz Galatasarayız. Doğru olanın kimseden korkusu olmaz. Her zaman olduğu gibi sadece kendimize güveneceğiz. Her şeye rağmen, herkese rağmen yolumuza devam edeceğiz. Onlar da mayıs ayında Galatasaray'ın gücünü yine kabul etmek zorunda kalacaklar. Mayıslar bizim olacak, hiçbir Galatasaraylı inancını kaybetmesin." değerlendirmeleriyle sözlerini tamamladı.

Süper Lig'de geride kalan haftada oynanan Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, derbideki hakem kararlarını görüşmek üzere TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya gelmişti.

