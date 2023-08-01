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Asit tehdidiyle kan dondurmuştu, suç kaydı kabarık çıktı! Hande Baladın'ın şikayeti sonrası gözaltına alındı

01.08.2023 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli voleybolcu Hande Baladın'a sosyal medya üzerinden "Spor kulübüne giderken arabanı tararım, yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit mesajları gönderen şüpheli Mustafa N. yakalandı ve tutuklandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden milli voleybolcu Hande Baladın'a, "Spor kulübüne giderken arabanı tararım, yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit mesajları gönderdiği iddia edilen şüpheli Mustafa N. tutuklandı.

İddiaya göre, milli voleybolcu Hande Baladın'a, oynadığı Eczacıbaşı Dynavit takımına ve sponsor firmaya yönelik, Instagram kullanıcısı Mustafa N., sosyal medya üzerinden tehdit mesajı içeren paylaşımlar yaptı. Mustafa N., aynı gün içinde farklı paylaşımlarla tehditlerini sürdürdü. Mustafa N., Hande Baladın'a yönelik, "Kızım dedim, orman yoluna yatarım, spor kulübüne giderken arabanı tararım dedim. Benden şikayetçi olmadı. Benden korkmadı. Ben bunu alenen devamlı tehdit, taciz aklınıza gelebilecek ne varsa uyguladım. Fakat saf aşık gibi göründüm kendisine. Sanki bana her şeyi yaptırabilecek bir insanmış gibi. Bu da bundan nemalandı...", "Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor.(...) Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" şeklinde ifadeler kullandı. Bu paylaşımlar üzerine can güvenliğinden endişe duyan Hande Baladın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığa gelerek ifade veren Baladın, şüphelinin cezalandırılmasını talep etti. Harekete geçen polis, Mustafa N.'yi Bakırköy'de yakaladı.

SUÇ KAYDI KABARIK

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Şüphelinin tehdit, yaralama, uyuşturucu gibi suçlardan kaydının olduğu tespit edildi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kaydı olduğu aynı zamanda hastanede teknik personel olarak çalıştığı da belirlenen Mustafa N., "tehdit ve hakaret" suçlarından başlatılan soruşturma kapsasında adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

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Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüpheli Mustafa N., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe Mustafa N. “Silahla tehditö suçundan tutuklandı.

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