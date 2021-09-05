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Aşıyla ilgili yorumları tepki çeken Yeşim Salkım'ı yıkan haber! Yeşim Salkım'ın babası hayatını kaybetti

05.09.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı paylaşımlarla sık sık aşı karşıtı olduğunu belli eden Yeşim Salkım, 3 doz aşısını olan ve hastanede koronavirüs tedavisi gören babası için sevenlerinden bir süredir dua istiyordu. Yeşim Salkım'ın babası hayatını kaybetti.

Aşıyla ilgili yorumları tepki çeken Yeşim Salkım'ı yıkan haber! Yeşim Salkım'ın babası hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Yeşim Salkım’ın, bir süredir koronavirüs sebebi ile tedavi altında olan müzisyen ve ses sanatçısı babası Dursun Salkım, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Baba Salkım’ın vefat haberini, Yeşim Salkım’ın kızı, Gizem Salkım duyurdu. Gizem Salkım dedesiyle pozunu paylaşarak "Canım dedemi kaybettik" dedi.

Aşı karşıtlığıyla bilinen Yeşim Salkım, koronavirüse yakalanan babası için dua istediAşı karşıtlığıyla bilinen Yeşim Salkım, koronavirüse yakalanan babası için dua istedi

Yeşim Salkım son dönemde aşıya dair açıklamalarıyla dikkat çekiyordu. Twitter hesabından babasının sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu son dönemde dua istemiş ve "Ciğerlerde tutulum var maalesef ama benim babam eski toprak yenecek biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Yeşim Salkım koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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