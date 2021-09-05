Aşıyla ilgili yorumları tepki çeken Yeşim Salkım'ı yıkan haber! Yeşim Salkım'ın babası hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Yeşim Salkım’ın, bir süredir koronavirüs sebebi ile tedavi altında olan müzisyen ve ses sanatçısı babası Dursun Salkım, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Baba Salkım’ın vefat haberini, Yeşim Salkım’ın kızı, Gizem Salkım duyurdu. Gizem Salkım dedesiyle pozunu paylaşarak "Canım dedemi kaybettik" dedi.

Yeşim Salkım son dönemde aşıya dair açıklamalarıyla dikkat çekiyordu. Twitter hesabından babasının sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu son dönemde dua istemiş ve "Ciğerlerde tutulum var maalesef ama benim babam eski toprak yenecek biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.



