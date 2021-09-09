MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Aşk 101 2. sezondan fragman yayınlandı! Aşk 101 2. sezonla final yapıyor

Aşk 101 2. sezondan fragman yayınlandı! Aşk 101 2. sezonla final yapıyor

09.09.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’in yerli işlerinden olan Aşk 101 2. sezondan beklenen fragman yayınlandı. Dizinin ikinci sezonu aynı zamanda final sezonu olacak. Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Kubilay Aka, Alina Boz ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin rol aldığı Aşk 101 2. sezon, izleyici ile 30 Eylül’de buluşacak.

Aşk 101 2. sezon fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Fragmanda aynı zamanda Aşk 101 2. sezonunun final sezonu olduğu belirtiliyor.

Meriç Acemi’nin kaleme aldığı ve yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği Aşk 101’in 2. sezon başrollerinde Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Yazıcı, Ece Yüksel, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu yer alıyor.

AŞK 101 HAKKINDA

Sistemin dar görüşlü kurallarına karşı direnirken bir yandan da yetişkinlik dünyasına adım atmaya hazırlanan bir grup gence odaklanan dizi, seyircisini lise yıllarına götüren hikâyesiyle ve oyuncu kadrosunda yer alan Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Yazıcı, Ece Yüksel, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerle birlikte geri dönüyor. Aşk 101 2. sezon, izleyici ile 30 Eylül’de tüm dünyayla aynı anda Netflix’te buluşacak. Dizinin yeni sezonundan fragmanı yayınlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asena Atalay yıllar sonra ortaya çıktıAsena Atalay yıllar sonra ortaya çıktı
Kaliforniya cinsel ilişki sırasında partnerin rızası olmadan prezervatif çıkarmayı yasakladıKaliforniya cinsel ilişki sırasında partnerin rızası olmadan prezervatif çıkarmayı yasakladı
Heyecanla bekleniyordu! İlk kare geldiHeyecanla bekleniyordu! İlk kare geldi
Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaeli'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kocaeli'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Göztepe, yeni teknik direktörü Nestor El Maestro ile ilk antrenmanına çıktı

Göztepe, yeni teknik direktörü Nestor El Maestro ile ilk antrenmanına çıktı

Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Aydın'da hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Aydın'da hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Daikin'den kış öncesi evde ısı tasarrufu için ipuçları

Daikin'den kış öncesi evde ısı tasarrufu için ipuçları

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cinsel ilişki detayı seyirciyi kızdırdı

Cinsel ilişki detayı seyirciyi kızdırdı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Oğullarına çamaşırhanede iş verdi

Oğullarına çamaşırhanede iş verdi

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

MİT dizisi Teşkilat'a EDHO'dan bomba transfer!

MİT dizisi Teşkilat'a EDHO'dan bomba transfer!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.