Aşk 101 2. sezondan fragman yayınlandı! Aşk 101 2. sezonla final yapıyor

Aşk 101 2. sezon fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Fragmanda aynı zamanda Aşk 101 2. sezonunun final sezonu olduğu belirtiliyor.

Meriç Acemi’nin kaleme aldığı ve yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği Aşk 101’in 2. sezon başrollerinde Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Yazıcı, Ece Yüksel, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu yer alıyor.

AŞK 101 HAKKINDA

Sistemin dar görüşlü kurallarına karşı direnirken bir yandan da yetişkinlik dünyasına adım atmaya hazırlanan bir grup gence odaklanan dizi, seyircisini lise yıllarına götüren hikâyesiyle ve oyuncu kadrosunda yer alan Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Yazıcı, Ece Yüksel, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerle birlikte geri dönüyor. Aşk 101 2. sezon, izleyici ile 30 Eylül’de tüm dünyayla aynı anda Netflix’te buluşacak. Dizinin yeni sezonundan fragmanı yayınlandı.

