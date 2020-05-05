Aşk 101'in Işık'ı İpek Filiz Yazıcı'nın Tarkan'la fotoğrafı olay oldu

Netflix'in yeni Türk dizisi Aşk 101'in Işık'ı İpek Filiz Yazıcı'nın şaşırtan bir fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu. Snob Magazin'in haberine göre; 19 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı'nın yıllar önce megastar Tarkan ile bir araya geldiği ortaya çıktı.

Bundan 15 yıl önce çekildiği tahmin edilen fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Aşk 101'in Işık karakteri sosyal medyada gündem oldu. Dizinin masum, aşka inanan, çalışkan ve güzeller güzeli karakterinin sosyal medya hesabına ilgi arttı.