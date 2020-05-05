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Aşk 101'in Işık'ı İpek Filiz Yazıcı'nın Tarkan'la fotoğrafı olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 13:32 | Son Güncelleme

Aşk 101'de Işık karakterine hayat veren İpek Filiz Yazıcı'nın Tarkan ile birlikte çekilmiş fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Aşk 101'in Işık'ı İpek Filiz Yazıcı'nın Tarkan'la fotoğrafı olay oldu

Netflix'in yeni Türk dizisi Aşk 101'in Işık'ı İpek Filiz Yazıcı'nın şaşırtan bir fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu. Snob Magazin'in haberine göre; 19 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı'nın yıllar önce megastar Tarkan ile bir araya geldiği ortaya çıktı.

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Bundan 15 yıl önce çekildiği tahmin edilen fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Aşk 101'in Işık'ı İpek Filiz Yazıcı sosyal medyada beğeni topladıAşk 101'in Işık'ı İpek Filiz Yazıcı sosyal medyada beğeni topladı

Aşk 101'in Işık karakteri sosyal medyada gündem oldu. Dizinin masum, aşka inanan, çalışkan ve güzeller güzeli karakterinin sosyal medya hesabına ilgi arttı.

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