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Aşk 101’in yıldızları Bade İşçil ve Mert Fırat meğer o dizide de berabermiş! Görenler çok şaşırıyor!

20.10.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sektörde aynı oyuncular farklı dizilerde görüldüğünde projelere olan ilgi artıyor. Oyuncu Bade İşçil ve Mert Fırat Aşk 101 dizisinde boy gösteriyor. İki oyuncunun da yıllar önce aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı.

Aşk 101’in yıldızları Bade İşçil ve Mert Fırat meğer o dizide de berabermiş! Görenler çok şaşırıyor!

Mert Fırat, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Bade İşçil’in eşinin arkadaşını canlandırmıştı. Bu tesadüf izleyenlerde büyük bir sempati uyandırıyor. İkilinin ekran samimiyetlerinden hiçbir şey kaybetmediğini gören hayranları sosyal medyada onları gündemde tutmaya devam ediyor.

2020-2021 sezonunda özellikle göz önünde olan farklı projelerde aynı oyunculara teklif gitmesi durumu ilk olarak Kırmızı Oda dizisinde çok beğenilen bir çifti canlandıran Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun başına gelmişti. Camdaki Kız için öncelikle Burcu Biricik ile anlaşan yapım, erkek başrol için bu uyumu gördükten sonra Feyyaz Şerifoğlu’na teklif götürmüştü.

Teklifi kabul eden Şerifoğlu ve Biricik beraber oynama fırsatı bulmuştu…

Aşk 101 dizisi de proje partnerleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Dizinin başlangıcında Vatanım Sensin dizisinde birlikte rol alan Pınar Deniz ve Kubilay Aka’nın Aşk 101 dizisinde öğretmen öğrenci oynayacak olması çok konuşulmuştu.

Dizinin ikinci sezonunda ise öncelikle bu projede ilk defa partner olan Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in Yargı dizisinde başrolleri paylaşması seyircinin sempatisini kazanmıştı. Şimdi ise diziye sürpriz olarak giren iki isim konuşuluyor.

Ufak Tefek Cinayetler isimli diziyle büyük ilgi çeken oyunculardan Bade İşçil ve Mert Fırat yine beraber. Aşk 101 karakterlerinin 20 yıl sonraki hallerine hayat veren İşçil ve Fırat yeniden iki dost olarak ekran karşısına çıkıyor.

Hiç beklenmedik bir anda seyirci karşısına çıkan Mert Fırat sevenlerini çok şaşırtıyor. Sosyal medyada ikilinin hem Ufak Tefek Cinayetler hem de Aşk 101 dizilerindeki görüntüleri kolaj yapılıp yayınlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mert Fırat
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