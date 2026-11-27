Tuzlu Kahve dizisinin 13’üncü bölümünde, dünyaca ünlü boksör Mike Tyson konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Fragmanda, Aydınoğlu ailesinin evine gelen Tyson'ın, kahvaltı masasında mıhlama yerken ve ardından Türk kahvesi içerken görüntüleri dikkat çekti. Candan karakterinin, Tyson'a kahve falı bakacağı anlarda şimdiden seyircisini heyecanlandırdı.

Dizinin yapımcısı Polat Yağcı, Mike Tyson’ın konuk olmasının izleyicilerden olumlu geri dönüşler aldığını belirtti. Yağcı, "Çok değişik, hafızalarda kalacak bir bölüm oldu. Gerçekten komik ve güzel. İnşallah beğenirler" dedi.

'SÜRPRİZLER DEVAM EDECEK'

Ayrıca, "Her hafta seyircimize değişik bir şeyler yaşatmaya çalışıyoruz" diyen Yağcı, sürprizlerin "13, 26, 39… şeklinde 13'ün katlarında" devam edeceğini ifade etti.

Tuzlu Kahve dizisinin Mike Tyson’la çekilen bu özel bölümü, 1 Aralık 2026 Salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

YORUM YAĞDI

Tuzlu Kahve'nin yeni bölüm fragmanına sosyal medyada; 'Asla final olmamalı', 'Çıtayı arşa çıkardılar', 'Bu dizi artık bir parçam neşe saçıyor' gibi yorumlar yapıldı.