Dünya turnesi kapsamında 24 Kasım'da Moskova'daki Live Arena'da sahne alan BLOK3, 11 bin kişilik salonu doldurdu. Rap sanatçısı bu performansıyla Moskova'da bir Türk sanatçının verdiği en büyük konserlerden birine de imza atmış oldu.

Bu başarısıyla adından söz ettiren ünlü rapçi şimdi de bambaşka bir olay ile gündeme geldi. Ünlü rapçiyi taklit eden bir isim Gel Konuşalım programına bağlanarak tam 20 dakika boyunca telefonla konuştu.

'İNANMAYIN'

Yaşanan olayın ardından açıklama yapan Blok3, yapımcı ve yayıncılara uyarıda bulundu. Blok3 bir video yayınlayarak ''Zamanında size bir çocuktan bahsetmiştim, benim taklidimi yapıp milleti kandırıyor demiştim. Arkadaş işleri büyütmüş programlara filan katılıyor. Programa katılmış. Ben diye sizi birisi arar ise inanmayın.' ifadelerini kullandı.

BLOK3'ün açıklamasının ardından canlı yayındaki görüntüler kısa sürede viral oldu. Gel Konuşalım programının YouTube hesabında ise o anlar kesilerek verildi.