Aşk Adası izleyicisi Ekin Su'yu istiyor! 'Bir daha asla onun gibi bir kraliçe bulamayacağız'

Love Island (Aşk Adası) programının geçen sezonuna katılan ve yarışmada kimsenin seks yapmadığını açılayan Türk oyuncu Ekin Su unutulamıyor.

Geçen sezın uzun uzun öpüşme sahneleri ile gündem olan Ekin Su Cülcüloğlu programdaki büyük ödülü de kazanmıştı. Ünlü isim yarışma sonrası da İngiltere'de pek çok teklif almıştı.

Aşk Adası sevenler yeni sezondan mutsuz olunca Ekin Su mesajları yağdırdı.

Aşk Adası hayranları, yarışmanın yeni sezonunun 'tekrarlayan' ve 'sıkıcı' olduğundan şikayet ettikten sonra Ekin-Su'ya villaya dönmesi çağrısında bulundu.



Seyirciler bu sezonun çok sıkıcı olduğunu söylerken "Kışın aşk adası bombaları bomba değil adamım", "Bir iki hafta bile değil! Hepsi kararlı davranıyor çünkü oyun oynuyorlar ve ben sıkıldım. Bir daha Ekin Su gibi bir kraliçemiz olmayacak" yorumlarında bulundu.



