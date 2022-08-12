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Aşk Adası öncesi paraya kıymıştı! Ekin Su Cülcüloğlu servet kazanacak... Bomba anlaşma

12.08.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu, Aşk Adası'na girmeden önce dolgu ve göğüs dikleştirme operasyonu için epey bir para harcamıştı. Yarışmadan şampiyon olarak ayrılan Ekin Su'ya teklif yağıyordu. Türk oyuncu bir marka ile büyük bir anlaşmaya imza attı. İşte Ekin Su'nun kazanacağı para...

Aşk Adası öncesi paraya kıymıştı! Ekin Su Cülcüloğlu servet kazanacak... Bomba anlaşma

Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu İngiltere'nin müstehcen yarışması Aşk Adası'na katılarak birinci oldu. Türk oyuncu yarışma öncesi epey bir para harcayarak görünüşünü değiştirmişti. Dolgu, botoks ve göğüs dikleştirme gibi operasyonlara para harcayan Ekin Su yarışmadan ise 50.000 sterlinlik nakit ödülü kazanmıştı.

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İngiltere'de şu sıralar oldukça popüler olan oyuncuya teklif yağıyor. Hayallerinin haftasını yaşadığı iddia edilen Ekin Su teklifleri değerlendirdi ve büyük bir markayla el sıkıştı.

"EKİN SU DEVASA BİR ANLAŞMA YAPTI"

Ekin-Su'ya yakın bir kaynak, "Ekin bu hafta sayısız markayla tanıştı ama Oh Polly'nin onun için mükemmel olduğunu biliyordu ve bu duygu karşılıklıydı. Bir milyonu aşan devasa bir anlaşmaya imza attı ve şimdi markayla işbirliğine başlamak ve ilk koleksiyonu üzerinde çalışmak için sabırsızlanıyor" dedi.

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Ekin Su Cülcüloğlu
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