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Aşk adası! Survivor Afroditi Emre'ye mi aşık?

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.03.2019 12:03 | Son Güncelleme

Survivor'da Türk ve Yunan yarışmacılarının dostluk oyunu sonrası yaşananlar izleyenleri güldürdü. Sabriye yarışma sonrası Katerina Dalaka'yı, Atakan'a istedi. Diğer yandan birinden hoşlandığını açıklayan Afroditi cephesinde ise gelişmeler var.

Aşk adası! Survivor Afroditi Emre'ye mi aşık?

Survivor'da Türk ve Yunan yarışmacılarının dostluk oyunu sonrası yaşananlar izleyenleri güldürdü. Sabriye yarışma sonrası Katerina Dalaka'yı, Atakan'a istedi.

Survivor'da Türk ve Yunan yarışmacıların tartışmasız en sevdiği oyun dostluk oyunu. İki takım bu hafta da karışık bir şekilde eşleşti, ardından eğlenceli bir mücadele başladı.

Bu sene Survivor'da Türk ve Yunan yarışmacılar arasındaki aşk dedikoduları dikkatleri çekiyor.

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Afroditi'nin dün yaptığı açıklamaların ardından Emre'nin takımında oynamak istemesi "Emre'den mi hoşlanıyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Kurabiye kahve ödülü sonrası uzun zamandır ödüllerde bir araya gelmek isteyen Atakan ile Katerina Dalaka ödüle birlikte gitti. İkilinin birbirinden ayrılmaması dikkat çekince Sabriye bombayı patlattı!

Sabriye "Atakan ile Dalaka evlensin" dedi. Atakan ile Katerina bu olaya gülerek yanıt verdi.

AFRODİTİ, EMRE’DEN Mİ HOŞLANIYOR?

Ayrıca başarılı yarışmacı Afroditi, geçtiğimiz bölümde Türk takımdan beğendiği bir kişinin olduğunu söylemişti.

Bu bölümde ise Afroditi Emre’nin takımında yarışmak istediğini söyleyince “Emre’den mi hoşlanıyor?” sorusu akıllara geldi.

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Survivor Afroditi Survivor Afroditi emre

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