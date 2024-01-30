Aşk Adası yarışmacıları kameraları umursamayıp yatak odasında...

İngiltere'nin en çok izlenen ve en çok konuşulan yarışmalarından olan Aşk Adası All Star olarak ekranlara döndü.

Love Island yarışmasında yaşananlar sosyal medyada seyircilerin gündemindeydi.

Love Island yarışmacısı Callum ve Georgia S kameraları umursamayarak yatak odasında ateşli anlar yaşadı.

Seyirciler Callum'u yatakta öptüğü için Georgia S'yi yılan olarak damgaladı.

Genç kadının o gecenin erken saatlerinde arkadaşlarına Callum ile yatmayı hayal edemediğini söylemesi de sosyal medyada hatırlatıldı.

İzleyiciler, Callum'un kendisine göre olmadığını söylerken neden onunla bu kadar tutkulu anları paylaştığını anlamıyor.







