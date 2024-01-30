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Aşk Adası yarışmacıları kameraları umursamayıp yatak odasında...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.01.2024 14:10 | Son Güncelleme:
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Aşk Adası yine bildiğiniz gibi. Love Island All Star yarışmasında iki yarışmacı kameraları umursamayıp yatak odasında ateşli anlar yaşadı.

İngiltere'nin en çok izlenen ve en çok konuşulan yarışmalarından olan Aşk Adası All Star olarak ekranlara döndü.

Love Island yarışmasında yaşananlar sosyal medyada seyircilerin gündemindeydi.

Love Island yarışmacısı Callum ve Georgia S kameraları umursamayarak yatak odasında ateşli anlar yaşadı.

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Seyirciler Callum'u yatakta öptüğü için Georgia S'yi yılan olarak damgaladı.

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Genç kadının o gecenin erken saatlerinde arkadaşlarına Callum ile yatmayı hayal edemediğini söylemesi de sosyal medyada hatırlatıldı.

İzleyiciler, Callum'un kendisine göre olmadığını söylerken neden onunla bu kadar tutkulu anları paylaştığını anlamıyor.


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Anahtar Kelimeler:
aşk adası sosyal medya
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