MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Survivor'ın iddialı ismi Yalı Çapkını kadrosunda! Tüm dengeler değişecek

Survivor'ın iddialı ismi Yalı Çapkını kadrosunda! Tüm dengeler değişecek

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.01.2024 11:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin sevilen ve ilgiyle izlenen dizisi Yalı Çapkını her bölümüyle sosyal medyayı sallıyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı diziye tüm dengeleri değiştirecek yeni bir isim dahil oluyor. Survivor'ın iddialı ismi Yalı Çapkını'nın kadrosuna katıldı.

Survivor'ın iddialı ismi Yalı Çapkını kadrosunda! Tüm dengeler değişecek

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi cuma akşamlarına damga vuruyor. Her bölümü ilgiyle takip edilen diziye bomba bir isim daha katılıyor.

Tüm dengelerin değişeceği dizide Akın karakterine kimin hayat vereceği belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, daha önce Survivor'da mücadele eden ve son olarak Emanet dizisinde Ali Komiser rolünü oynayan Melih Özkaya, Yalı Çapkını kadrosuna dahil oldu.

Melih Özkaya, 1

Survivor yarışmacısı, sporcu, dizi film oyuncusu Melih Özkaya 1988 İstanbul doğumlu. Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü mezunu. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde profesyonel voleybol oynadı.

Melih Özkaya, 2

Survivor 2018’den tanıdığımız Melih Özkaya, uzun yıllar profesyonel voleybol oynadı.

meliha survivor

2011 yılında oyunculuk eğitimi alarak sektöre giren Melih Özkaya ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında Yer Gök Aşk dizisi ile yaşadı.

Melih Özkaya, 3

Daha sonra Mahrem, Secret, Yazgı birçok dizde rol aldı.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP İzmir'de adaylarını açıkladı! Aday olabildi mi? CHP İzmir'de adaylarını açıkladı! Aday olabildi mi?
Emzirme sahnesiyle gündem olmuştu! Performansı alkış topladıEmzirme sahnesiyle gündem olmuştu! Performansı alkış topladı
Göğüslerini bantlayıp paylaştı, tepki çektiGöğüslerini bantlayıp paylaştı, tepki çekti
Anahtar Kelimeler:
survivor melih özkaya yalı çapkını sosyal medya ele karakteri tekindor
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıta peş peşe 3 zam! Yeniden değişiyor

Akaryakıta peş peşe 3 zam! Yeniden değişiyor

Canlı yayında Murat Kurum'u işaret etti: "Matematik ortada"

Canlı yayında Murat Kurum'u işaret etti: "Matematik ortada"

'Cemil Tugay' kararı sonrası ilk yorum! '22 saat boyunca...'

'Cemil Tugay' kararı sonrası ilk yorum! '22 saat boyunca...'

Kredi kartı ile altın, döviz, kripto para alanlara yakın takip

Kredi kartı ile altın, döviz, kripto para alanlara yakın takip

''Ağır şaklaban, karakter yoksunu, tam bir şaklaban!''

''Ağır şaklaban, karakter yoksunu, tam bir şaklaban!''

Şehirler arası yolculuk yaptı, 82 ile gitmediği için 150 bin lira trafik cezası yedi!

Şehirler arası yolculuk yaptı, 82 ile gitmediği için 150 bin lira trafik cezası yedi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar indirimde

Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.