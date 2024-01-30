Survivor'ın iddialı ismi Yalı Çapkını kadrosunda! Tüm dengeler değişecek

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi cuma akşamlarına damga vuruyor. Her bölümü ilgiyle takip edilen diziye bomba bir isim daha katılıyor.

Tüm dengelerin değişeceği dizide Akın karakterine kimin hayat vereceği belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, daha önce Survivor'da mücadele eden ve son olarak Emanet dizisinde Ali Komiser rolünü oynayan Melih Özkaya, Yalı Çapkını kadrosuna dahil oldu.

Survivor yarışmacısı, sporcu, dizi film oyuncusu Melih Özkaya 1988 İstanbul doğumlu. Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü mezunu. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde profesyonel voleybol oynadı.

Survivor 2018’den tanıdığımız Melih Özkaya, uzun yıllar profesyonel voleybol oynadı.

2011 yılında oyunculuk eğitimi alarak sektöre giren Melih Özkaya ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında Yer Gök Aşk dizisi ile yaşadı.

Daha sonra Mahrem, Secret, Yazgı birçok dizde rol aldı.





