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Aşk Ağlatır 7. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Yusuf ve Ada aşk sarhoşu! Aşk Ağlatır 6. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 14.10.2019 00:45 | Son Güncelleme

Aşk Ağlatır dizisinin 7. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Ada ve Yusuf’un aşk sarhoşu olduğu duygusal fragmanda Yusuf’un mutluluğunu haykırdığı anlar izleyenleri gülümsetiyor. Aşk Ağlatır fragmanında iki aşığın tüm engellere rağmen bir arada görüldüğü sahnede Yusuf’un aşkını bir kez daha dile getirdiği ve itirafıyla Ada’yı utandırdığı anlar dikkat çekiyor. İşte Aşk Ağlatır 7. yeni bölümden ilk sahne ve son bölümde yaşananlar.

Başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı'nın paylaştığı Aşk Ağlatır dizisinin 20 Ekim Pazar akşamı ekrana gelecek olan 7. yeni bölümünden 1. fragman yayınlandı.

Aşk Ağlatır (3)

Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV’de ekrana geliyor.

Aşk Ağlatır (2)

AŞK AĞLATIR 6. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nalân ve Mert’in öpüştüklerini gören Ada, Yusuf’a söylemeyerek Nalân’la yüzleşmeye karar verdi. Ada’nın gördüklerini Yusuf’a anlatmasına engel olmaya çalışan Nalan ise Ada’yı ikna etti. Nihal, Ada’nın geçmişiyle ilgili çok önemli bir sırrı fark etti. Ada’nın Erdem ve Nurcan’ın kızı olduğunu anlayan Nihal, bu gerçeği Yıldırım’a anlattı. Yıllardır vicdan azabı çeken, Ada’nın babası Erdem’in parasını alan Yıldırım ise Ada’ya yardım etmeye karar verdi. Yusuf, daha önce sinemaya hiç gitmeyen Ada’ya sürpriz yaparken, ikilinin mutlulukları görülmeye değerdi.
Aşk Ağlatır (4)
İstanbul’a gelen Mustafa, çalınan parasına karşılık; Yıldırım’ın Ada’ya aldığı eşyaları geri alırken, İsmail’in hastalık yalanı Rüzgar’ın yardımıyla ortaya çıktı. Kalbine daha fazla söz geçiremeyeceğini anlayan, Nalan’dan ayrılıp Ada’yla birlikte olmaya karar veren Yusuf, Ada’yla konuşmaya gitti. O sırada Rüzgar ve Ada’yı birlikte gören ve yanlış anlayan Yusuf şoke oldu. Final sahnesinde Yıldırım, Ada’ya kim olduğunu söyleme kararı aldı. Ada’yı bulan Yıldırım, ona gerçekleri söyleyecek miydi?
Aşk Ağlatır (1)

MF Yapım imzalı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı paylaşıyor.

Aşk Ağlatır’ın yeni bölümü 20 Ekim Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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