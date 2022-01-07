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Aşk bitti ama gündemden düşmüyorlar! "Can Yaman’ın, Diletta Leotta'yı kullandığına inanıyorum!"

07.01.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ve Can Yaman aşkı bitti ama aşk hakkındaki iddialar bitmedi. Söylemezsem Olmaz yorumcuları Can Yaman ve eski aşkıyla ilgili fikirlerini paylaştı. Arto Can Yaman’ın, Diletta Leotta'yı kullandığına inandığını söylerken Seren Serengil ise Yaman'ın kariyerine odaklandığı görüşünde.

Aşk bitti ama gündemden düşmüyorlar! "Can Yaman’ın, Diletta Leotta'yı kullandığına inanıyorum!"

Söylemezsem Olmaz programının yorumcuları Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto Can Yaman-Diletta Leotta ilişkisini masaya yatırdı. Can Yaman ile bir süre önce ayrılan Diletta Leotta, İtalya'da katıldığı bir yayında, oyuncu Can Yaman ile ayrıldıklarını ve çok üzüldüğünü açıklamıştı. Arto'ya göre bu ilişki bir projeydi.

Aşk biteli uzun zaman olsa da bu aşka dair yorumlar sürüyor. Bircan Bali konuya dair, “Diletta Leotta ağlamış İtalya’da bir yayında, ayrıldıklarını söylemiş, yüzüğünü de çıkarmış. Ağlayarak ayrıldığını itiraf etmiş" ifadelerini kullandı.

Bali, "Bu kızın estetiksiz hali de çok güzeldi. İtalya’da aslında çok iyi bir spor spikeriydi. Can'ın yeni dizisi ayrılık getirmiş olabilir. Burada çok çok iyi bir yönetim var. Can Yaman'a 'Nefes alma' dediler, iki yıldır nefes almıyor" yorumunu yaptı.

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CAN YAMAN'I SUÇLU BULDU

Arto ise Can Yaman'ı suçladı ve, "Diletta çok cici, içten bir kız. Bazen 'proje aşkı' diyoruz ya. Hani bazen maalesef hani ünlü kadınların maruz kaldığı şeyler, bazen de ünlü erkeklerin. Bence bu sefer Can Yaman’ın, Diletta Leotta'yı kullandığına inanıyorum. Bir proje olduğuna inanıyorum ve İtalya'ya daha kolay girebilmek için yapmıştır. Kesinlikle çok iyi bir yönetim var" dedi.

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Seren Serengil ise "Artık Can Yaman bu kızı geçti. O yüzden daha iyilere bakacak. Şu anda onun için en önemli şey bir kariyer. Onun yerinde olsam dünyanın en büyük aşkı gelse de düşünmem" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Diletta Leotta Can Yaman
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