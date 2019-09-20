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Aşk-ı Memnu geleneği bozmadı! Sosyal medyayı salladı

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SİNEMA TV  | 20.09.2019 10:52 | Son Güncelleme

Kanal D'nin 2008-2010 yılları arasında yayınlanan fenomen dizisi Aşk-ı Memnu, tekrar bölümlerinin ardından 'yeniden' final yaptı. Aradan geçen 9 seneye rağmen tıpkı yeni bir dizi bitiyormuş gibi sosyal medya sadece 'Bihter'i konuştu.

Yayınlandığı döneme damga vuran ve aradan geçen neredeyse 10 yıla rağmen hala aynı heyecanla izlenen bir dizi Aşk-ı Memnu...

Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Nebahat Çehre'nin yer aldığı efsane dizinin neredeyse her sene tekrar bölümleri yayınlanıyor.

2010'dan beri her yaz Kanal D'de tekrar gösterilen ve her finaliyle Twitter'da gündem olan Aşk-ı Memnu için gelenek değişmedi. Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya’nın paylaştığı ‘Aşk-ı Memnu’nun finali dün Kanal D’de yayınlandı.

Dizi yine gün boyu TT listesinin ilk sıralarında yer aldı. Sosyal medyadaki hayranları tarafından kendisi için mevlidler bile düzenlenen Bihter Ziyagil'i sosyal medya böyle andı:

*'Rahmetlinin ruhuna el Fatiha'

*'Seni unutmadık Bihter Yöreoğlu!'

*'Beni beni, Bihter'ini! Aklıma kazındı, silinmiyor'

*'Aşkı için hayatından vazgeçen koca yürekli kadın'

*'Unutursak kalbimiz kurusun'


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Anahtar Kelimeler:
Aşk-ı Memnu Kıvanç Tatlıtuğ Beren Saat Beren Saat bihter

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