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Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! İmaj değiştiren Baran Akbulut'un son hali ağızları açık bıraktı

25.07.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2008 ve 2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinin karakterleri, üzerinden seneler geçmesine rağmen gündem olmayı başarıyor. İlgiyle takip edilen dizinin en popüler karakterlerinden biri olan Beşir'in son halini ise gören tanıyamıyor. Dizide Beşir'e hayat veren oyuncu Baran Akbulut, yaptığı imaj değişikliği ile ağızları açık bıraktı.

Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini gören tanıyamıyor! İmaj değiştiren Baran Akbulut'un son hali ağızları açık bıraktı

Televizyon dizilerinin arasında unutulmazlara adını yazdıran Aşk-ı Memnu, seneler sonra karakterleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Sevilen dizide Ziyagil yalısında yaşanan her olaya tanıklık eden ve adeta yalının 'kara kutusu' olan Beşir karakteri ise son haliyle şaşırttı.

AŞK-I MEMNU'NUN BEŞİR'İ BARAN AKBULUT'UN SON HALİ ŞAŞIRTTI!

Her sene tekrar bölümleri ile ekrana gelen ve halen milyonlarca kişi tarafından izlenmeyi sürdüren Aşk-ı Memnu'da Beşir karakterine Baran Akbulut hayat vermekteydi.

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Adnan Bey'in kızı Nihal'e olan aşkı ile bilinen Beşir karakteri, dizide gördüğü ve yaşadığı tüm olayların ardından hastalanmış ve yataklara düşmüştü.

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Beşir'i canlandıran ve ilk kez 2008 yılında Aşk-ı Memnu ile oyunculuğa atılan Baran Akbulut'un Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olduğu biliniyordu.

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Akbulut, Aşk-ı Memnu dışında Aşkım Yolculuğu Yunus Emre, Sahipli, Yedi Güzel Adam ve Kuzgun gibi pek çok projede de yer aldı.

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Ekranlarda son olarak Aziz dizisinde yer alan ve dizide Mustafa karakterini canlandıran ismin değişimi ise olay oldu.

İMAJINI TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ

Ünlü oyuncunun tarzında ve görünüşünde imaj değişikliğine gittiği görüldü.

İşte seneler sonra görünüşüyle olay olan Aşk-ı Memnu'nun Beşir'inin son hali...

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Baran Akbulut
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