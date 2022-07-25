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Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş derin bacak dekoltesiyle yaktı geçti! "Ah Beşir kaybettiğine bir bak"

25.07.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisi oyuncuları ve konusuyla, yayınlandığı döneme damga vurdu. Dizide Cemile rolüne hayat veren Pelin Ermiş, yıllar sonra pozlarıyla gündem oldu.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş derin bacak dekoltesiyle yaktı geçti! "Ah Beşir kaybettiğine bir bak"

Aşk-ı Memnu dizisinde Cemile rolünü canlandıran Pelin Ermiş, aradan yıllar geçmesine rağmen bu rollerle halen sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

DERİN BACAK DEKOLTESİYLE YAKTI GEÇTİ

Pelin Ermiş son zamanlarda cesur pozlarıyla gündeme gelmeye başladı.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş derin bacak dekoltesiyle yaktı geçti!

Birbirinden iddialı pozları peş peşe paylaşan Pelin Ermiş, derin bacak dekoltesiyle Instagram'ı salladı.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş derin bacak dekoltesiyle yaktı geçti!

O poza takipçileri, "Yandı buralar", "Ah Beşir kaybettiğine bir bak" gibi yorum yaptı.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş derin bacak dekoltesiyle yaktı geçti!

Pelin Ermiş, Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Cemile karakterinin yanı sıra, Adını Feriha Koydum dizisindeki Gülsüm rolü ile de dikkat çekti.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş derin bacak dekoltesiyle yaktı geçti!

Oyuncu kimliğiyle tanınan Ermiş, bir süredir ekranlardan uzak duruyor.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş derin bacak dekoltesiyle yaktı geçti!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş derin bacak dekoltesiyle yaktı geçti!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş derin bacak dekoltesiyle yaktı geçti!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş derin bacak dekoltesiyle yaktı geçti!

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adını feriha koydum
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