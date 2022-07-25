Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş derin bacak dekoltesiyle yaktı geçti! "Ah Beşir kaybettiğine bir bak"

Aşk-ı Memnu dizisinde Cemile rolünü canlandıran Pelin Ermiş, aradan yıllar geçmesine rağmen bu rollerle halen sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

DERİN BACAK DEKOLTESİYLE YAKTI GEÇTİ

Pelin Ermiş son zamanlarda cesur pozlarıyla gündeme gelmeye başladı.

Birbirinden iddialı pozları peş peşe paylaşan Pelin Ermiş, derin bacak dekoltesiyle Instagram'ı salladı.

O poza takipçileri, "Yandı buralar", "Ah Beşir kaybettiğine bir bak" gibi yorum yaptı.

Pelin Ermiş, Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Cemile karakterinin yanı sıra, Adını Feriha Koydum dizisindeki Gülsüm rolü ile de dikkat çekti.

Oyuncu kimliğiyle tanınan Ermiş, bir süredir ekranlardan uzak duruyor.





