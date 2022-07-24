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  4. Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş iddialı poz verdi! Bacağını kaldırıp...

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş iddialı poz verdi! Bacağını kaldırıp...

24.07.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pelin Ermiş Aşk-ı Memnu dizisindeki Cemile rolü ile akıllara kazındı. Bu dizideki performansıyla yıllar sonra bile sosyal medyada ilgi görüyor. Ermiş şimdilerde ise pozlarıyla ön plana çıkıyor.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş iddialı poz verdi! Bacağını kaldırıp...

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si, Adını Feriha Koydum'un Gülsüm'ü Pelin Ermiş bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. Canlandırdığı karakterler ile seyircilerin aklına kazınan Pelin Ermiş, sosyal medya pozlarıyla gündeme geliyor.

PELİN ERMİŞ'TEN İDDİALI POZ!

Pelin Ermiş, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş iddialı poz verdi! Bacağını kaldırıp...

Ekranların tanınan simalarından biri olan Ermiş, bacağını kaldırarak poz verdi.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş iddialı poz verdi! Bacağını kaldırıp...

Başarılı oyuncu Pelin Ermiş 1982 doğumludur.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş iddialı poz verdi! Bacağını kaldırıp...

40 yaşındaki isim, oyunculuk eğitiminin ardından 'Şöhret Okulu' dizisi ile ekranlara ilk adımını attı.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş iddialı poz verdi! Bacağını kaldırıp...

Aşk-ı Memnu ve Adını Feriha Koydum dizilerindeki canlandırdığı roller ile oyunculuk kariyerini taçlandırdı.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş iddialı poz verdi! Bacağını kaldırıp...

İşte Ermiş'in Instagram pozları...

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş iddialı poz verdi! Bacağını kaldırıp...

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş iddialı poz verdi! Bacağını kaldırıp...

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş iddialı poz verdi! Bacağını kaldırıp...

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adını feriha koydum
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