Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş iddialı poz verdi! Bacağını kaldırıp...

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si, Adını Feriha Koydum'un Gülsüm'ü Pelin Ermiş bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. Canlandırdığı karakterler ile seyircilerin aklına kazınan Pelin Ermiş, sosyal medya pozlarıyla gündeme geliyor.

PELİN ERMİŞ'TEN İDDİALI POZ!

Pelin Ermiş, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ekranların tanınan simalarından biri olan Ermiş, bacağını kaldırarak poz verdi.

Başarılı oyuncu Pelin Ermiş 1982 doğumludur.

40 yaşındaki isim, oyunculuk eğitiminin ardından 'Şöhret Okulu' dizisi ile ekranlara ilk adımını attı.

Aşk-ı Memnu ve Adını Feriha Koydum dizilerindeki canlandırdığı roller ile oyunculuk kariyerini taçlandırdı.

İşte Ermiş'in Instagram pozları...





