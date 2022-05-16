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Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş pozlarıyla Instagram'ı sallıyor! "Yavaş ol Cemile"

16.05.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adını Feriha Koydum dizisinde Gülsüm, Aşk-ı Memnu dizisinde Cemile rolüyle ekranlara gelen Pelin Ermiş, bu rollerle seyircilerin aklına kazındı. 40 yaşındaki Pelin Ermiş'in pozları Instagram'ı sallıyor.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş pozlarıyla Instagram'ı sallıyor! "Yavaş ol Cemile"

Pelim Ermiş, aradan yıllar geçmesine rağmen Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Cemile rolüyle sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Beşir'e aşık, evin hizmetlisi Cemile rolüyle tanınan Pelin Ermiş'in cesur pozları görenleri şaşırtıyor.

AŞK-I MEMNU'NUN CEMİLE'Sİ ADETA BAŞKA BİRİ OLDU

Ekranların tanınan simalarından biri olan Pelin Ermiş “Cehennem 3D”, “Bekçi” ve “Kiraz Mevsim” gibi projelerde de rol aldı.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!

İlk kez 2006'da yayınlanan “Şöhret Okulu” projesiyle ekranlarda yerini alan Pelin Ermiş Instagram pozlarıyla adeta başka birine dönüştü.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!

Geçtiğimiz haftalarda kasığına kadar yırtmaçlı siyah elbisesiyle bacak bacak üstüne attığı pozunu paylaşan Ermiş'e, "Yavaş ol Cemile", "Cemile'ye bak sen" gibi yorumlar gelmişti.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!

Oyuncu Pelin Ermiş son haliyle sosyal medyada bir süre konuşulmuştu.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!

Göğüs dekolteli pozlarını yaklaşık 99 bin takipçili Instagram hesabından paylaşan Pelin Ermiş, görenleri şaşırttı.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!

İşte Pelin Ermiş'in Instagram pozları...

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!


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