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Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş süper minisiyle deniz kenarından poz verdi!

27.09.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2008-2010 yılları arasında yayınlanan unutulmaz dizi Aşk-ı Memnu'da Cemile rolüne hayat veren Pelin Ermiş, geçtiğimiz aylarda son haliyle gündem olmuştu. Şimdilerde iddialı pozlarını paylaşan oyuncu, sosyal medyada ilgi çekiyor.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş süper minisiyle deniz kenarından poz verdi!

Aşk-ı Memnu dizisinde Cemile, Adını Feriha Koydum dizisinde Gülsüm rolünü canlandıran Pelin Ermiş, bu rollerle seyircilerin aklına kazındı. Son zamanlarda ise iddialı pozlarıyla gündeme gelmeye başladı.

SÜPER MİNİSİYLE POZ VERDİ

Pelin Ermiş bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyordu.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş süper minisiyle deniz kenarından poz verdi!

Geçmişte canlandırdığı rollerle sosyal medyada sık sık paylaşıldı.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş süper minisiyle deniz kenarından poz verdi!

Şimdilerde son haliyle dikkat çeken Ermiş, pozlarıyla adından söz ettirmeye başladı.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş süper minisiyle deniz kenarından poz verdi!

Deniz kenarından süper mini şortuyla poz verdi.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş süper minisiyle deniz kenarından poz verdi!

Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş süper minisiyle deniz kenarından poz verdi!

İşte Ermiş'in olay olan pozlarından bazıları...

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş süper minisiyle deniz kenarından poz verdi!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş süper minisiyle deniz kenarından poz verdi!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş süper minisiyle deniz kenarından poz verdi!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş süper minisiyle deniz kenarından poz verdi!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş süper minisiyle deniz kenarından poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Aşk-ı Memnu dizisi sosyal medya
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