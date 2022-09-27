Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş süper minisiyle deniz kenarından poz verdi!

Aşk-ı Memnu dizisinde Cemile, Adını Feriha Koydum dizisinde Gülsüm rolünü canlandıran Pelin Ermiş, bu rollerle seyircilerin aklına kazındı. Son zamanlarda ise iddialı pozlarıyla gündeme gelmeye başladı.
Pelin Ermiş bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyordu.
Geçmişte canlandırdığı rollerle sosyal medyada sık sık paylaşıldı.
Şimdilerde son haliyle dikkat çeken Ermiş, pozlarıyla adından söz ettirmeye başladı.
Deniz kenarından süper mini şortuyla poz verdi.
Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.
İşte Ermiş'in olay olan pozlarından bazıları...
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