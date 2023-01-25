Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i belli oldu! Tepkiler çığ gibi

Kanal D'nin efsane dizisi Aşk-ı Memnu bu sefer film olarak seyiriciyle buluşmaya hazırlanıyor. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi için yeni isimler belli oldu. Film'de Farah Zeynep Abdullah Bihter rolüne hayat verecek. Bihter'in annesi

Firdevs Yöreoğlu'nu ise kimin canlandıracağı da belli oldu....

İŞTE YENİ FİRDEVS YÖREOĞLU...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nebahat Çehre'nin hayat verdiği Firdevs karakterine, Camdaki Kız dizisindeki Cana karakteri ile son dönemde adından söz ettirmeyi başaran Hande Ataizi canlandıracak.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Filmde; Ataizi ile Abdullah anne kızı oynayacak. Bu habere ise sosyal medyadan tepki yağdı. İşte bazı sosyal medya kullanıcılarının yorumları:

Bence Hande olmamış kadın gencecik duruyor makyajla ne kadar olgun göstericekler çok absürt.

Firdevs için Hande Ataizi çok genç kalmış, yaşı Farahtan büyük ama annesi olacak kadar değil. Hande Hanım çok çok iyi bir oyuncu ancak çok genç kalmış bu rol için. Belki makyajla biraz daha yaşlandırılır tabi teknik bilemiyorum.

Bu nasıl bir cast? Hande olduğundan genç, Farah da olduğundan yaşlı gösteren bir oyuncu. Beren Saat’in konuyla ilgili bıyık altından gülmesinin nedeni belli oldu şimdi.

Çok saçma olmuş. Anne kız olacak yaşta değiller. Hande Hanım daha 48 yaşında üstelik 38 gösteriyor. Farah'ın annesi olacak yaşta değil

Firdevsin peykerden genç gözükmesi peki? Tam tersi olmasın



