Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan son haliyle şaşırttı! Adeta yıllara meydan okudu...

Aşk-ı Memnu dizisi, final tarihinin üstünden seneler geçmesine rağmen halen sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Dizinin dikkat çeken oyuncularından biri olan Ufuk Kaplan ise son haliyle görenleri şaşırtıyor.

YILLARA MEYDAN OKUDU

Ufuk Kaplan Aşk-ı Memnu dizisi ile oyunculuk alanında iyi bir çıkış yakaladı.

Aşk-ı Memnu dizisinden sonra farklı projelerle ekranlara gelse de, Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı olarak akıllara kazındı.

Şimdilerde 49 yaşında olan Kaplan, son haliyle, "Yıllara meydan okumuş" dedirtti.

İmaj değiştiren Kaplan, sosyal medya pozlarıyla göze çarptı.

Ufuk Kaplan Aşk-ı Memnu'dan sonra Yaseminli Yuva, Bizim Okul, Hayat Dediğin, Gölgedekiler, Yasak Elma gibi projelerde de yer aldı.





