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  4. Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan son haliyle şaşırttı! Adeta yıllara meydan okudu...

Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan son haliyle şaşırttı! Adeta yıllara meydan okudu...

16.06.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2008-2010 yılları arasında yayınlanan ve bir dram hikayesiyle ekranlarda olan Aşk-ı Memnu dizisi, Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden uyarlandı. Ufuk Kaplan, dizide evin görevlisi Katya rolüne hayat verdi. Şimdilerde sosyal medyayı aktif olarak kullanan Kaplan, görüntüsüyle şaşırttı.

Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan son haliyle şaşırttı! Adeta yıllara meydan okudu...

Aşk-ı Memnu dizisi, final tarihinin üstünden seneler geçmesine rağmen halen sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Dizinin dikkat çeken oyuncularından biri olan Ufuk Kaplan ise son haliyle görenleri şaşırtıyor.

YILLARA MEYDAN OKUDU

Ufuk Kaplan Aşk-ı Memnu dizisi ile oyunculuk alanında iyi bir çıkış yakaladı.

Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan son haliyle şaşırttı! Adeta yıllara meydan okudu...

Aşk-ı Memnu dizisinden sonra farklı projelerle ekranlara gelse de, Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı olarak akıllara kazındı.

Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan son haliyle şaşırttı! Adeta yıllara meydan okudu...

Şimdilerde 49 yaşında olan Kaplan, son haliyle, "Yıllara meydan okumuş" dedirtti.

Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan son haliyle şaşırttı! Adeta yıllara meydan okudu...

İmaj değiştiren Kaplan, sosyal medya pozlarıyla göze çarptı.

Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan son haliyle şaşırttı! Adeta yıllara meydan okudu...

Ufuk Kaplan Aşk-ı Memnu'dan sonra Yaseminli Yuva, Bizim Okul, Hayat Dediğin, Gölgedekiler, Yasak Elma gibi projelerde de yer aldı.

Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan son haliyle şaşırttı! Adeta yıllara meydan okudu...

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