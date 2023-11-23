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Aşk-ı Memnu'nun Nihal'i Hazal Kaya'dan şaşırtan itiraflar: Sirkeyle yıkanırım, astroloğa sormadan adım atmam

23.11.2023 23:09 | Son Güncelleme:
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Yıllar geçse de popülaritesinden bir şey kaybetmeyen Aşk-ı Memnu dizisinin oyuncuları yeniden gündem oldu. İstanbul İçin son Çağrı filminde birlikte rol alan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un ardından Hazal Kaya da açıklamalarıyla adından söz ettiriyor.

Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil karakterine hayat veren Hazal Kaya, Ahmet Mümtaz Taylan'ın 'Empati' programına konuk oldu. İlgi çekici açıklamalarda bulunan Kaya'nın 'Sirkeyle yıkanırım ve astroloğuma danışmadan adım atmam' itirafları herkesi şaşırttı.

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"SİRKEYLE YIKANIRIM"

Sivri tarzıyla tanınan Hazal Kaya, Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV'de yayınlanan 'Empati' isimli programına konuk oldu. Her hafta farklı isimlerin konuk edildiği programda, sorulan sorularla birlikte konuklardan hayatları ile ilgili itiraflarda bulunmaları isteniyor.

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Programın bu haftaki konuğu Hazal Kaya oldu. Kaya'nın takıntıları ile ilgili sorulara verdiği yanıtlar olay oldu. 'Sirkeyle yıkanırım. Evi sirkeyle silerim. Adaçayı yakarım' diyen Kaya, hayatıyla ilgili bir karar almadan önce de mutlaka astroloğa danıştığını itiraf etti.

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Bol itiraflı geçen programda Kaya, önemli bir karar vereceği zamanlarda ise 'Astroloğuma sormadan imza atmam. Adım atmam' dedi.

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"ÇOK ÜZÜLDÜM NİHAL'E... VARLIK İÇİNDE YOKLUK"

Ali Atay ile evli olan Hazal Kaya'nın Fikret Ali ve Leyla Süreyya isimli iki çocuğu bulunuyor. İki çocuğunun hamilelik sürecinde de Aşk-ı Memnu'yu baştan izlediğini söyleyen Kaya, canlandırdığı Nihal karakteri için söyledikleri ile de epey konuşuldu.

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Kaya Nihal için, 'İki hamileliğimde de Aşk-ı Memnu'yu izledim. 2 kez izledim. İkinci izlediğimde çok üzüldüm Nihal'e. Varlık içinde yokluk.' dedi.

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Programı izleyen kullanıcılar ise 'Bu kadın bir değişik', 'Sen ben misin
Hazal Kaya?', 'Ben tek değilmişim' gibi yorumlar geldi.

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